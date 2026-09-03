 Incendio en local comercial causa pérdidas de Q150 mil en Jutiapa
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Incendio en local comercial causa pérdidas de Q150 mil en Jutiapa

El incidente no dejó personas heridas.

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Área donde ocurrió un incendio en un local en Jutiapa., Bomberos Voluntarios
Área donde ocurrió un incendio en un local en Jutiapa. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro trabajaron este jueves, 3 de septiembre, para controlar un incendio estructural registrado en el barrio El Cóndor, Jutiapa, en un inmueble donde funcionaba un local comercial.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar que había columnas de humo y fuego en el referido negocio, por lo que de inmediato la 26ª compañía movilizó una unidad contra incendios hacia el lugar.

A su llegada, los socorristas evaluaron la situación e iniciaron con las labores para sofocar el fuego, atacándolo desde diferentes puntos. Finalmente, tras haber utilizado más de 2 mil galones de agua, lograron controlarlo.

Luego de extinguir el incendio, los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento de las paredes y limpieza de los escombros.

El hecho no dejó personas heridas. Mientras tanto, el propietario del establecimiento informó que las pérdidas materiales ascienden aproximadamente a Q150 mil.

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