Incendio en local comercial causa pérdidas de Q150 mil en Jutiapa

Los cuerpos de socorro trabajaron este jueves, 3 de septiembre, para controlar un incendio estructural registrado en el barrio El Cóndor, Jutiapa, en un inmueble donde funcionaba un local comercial.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar que había columnas de humo y fuego en el referido negocio, por lo que de inmediato la 26ª compañía movilizó una unidad contra incendios hacia el lugar.
A su llegada, los socorristas evaluaron la situación e iniciaron con las labores para sofocar el fuego, atacándolo desde diferentes puntos. Finalmente, tras haber utilizado más de 2 mil galones de agua, lograron controlarlo.
Luego de extinguir el incendio, los bomberos realizaron trabajos de enfriamiento de las paredes y limpieza de los escombros.
El hecho no dejó personas heridas. Mientras tanto, el propietario del establecimiento informó que las pérdidas materiales ascienden aproximadamente a Q150 mil.