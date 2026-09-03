Herido ayudante de bus en incidente armado en El Trébol

Un ataque armado registrado este jueves, 3 de septiembre, en el sector de El Trébol dejó como saldo a una persona herida. Se trata del ayudante de un bus extraurbano que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.
La unidad de transporte colectivo fue atacada por desconocidos cuando circulaba sobre la calzada Roosevelt, frente al numeral 1-90 de la colonia Landívar, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales informaron que le brindaron asistencia prehospitalaria al trabajador debido a que presentaba una herida de bala en una de sus piernas. El paciente fue estabilizado y trasladado a un hospital.
Además, varios pasajeros fueron auxiliados en el lugar por los socorristas debido a que presentaban crisis nerviosa tras haber observado el ataque.
Impacto en el tránsito
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que su personal mantiene presencia en el área donde ocurrió el hecho de violencia. El autobús permanece sobre el carril auxiliar hacia occidente en la calzada Roosevelt y 1ª avenida, zona 7.
Amílcar Montejo, vocero de la institución, explicó que inicialmente la Policía Nacional Civil requirió un cierre vial mínimo; sin embargo, tras evaluar el área optó por cerrar el carril derecho que comunica la calzada Roosevelt, zona 11, hacia la Plaza Mariachis zona 7, bajo el puente más conocido como "Las Calaveras".
En el sector se encuentran los agentes de la entidad de seguridad y se está a la espera de que acudan los fiscales del Ministerio Público.
"Posiblemente en el lugar hay evidencia del hecho de violencia que dejó como saldo un herido en las rutas cortas extraurbanas", detalló el funcionario.
Aunque no está obstaculizado por completo el paso en el sector, por ciertos momentos se reporta acumulación vehicular debido a que hay personas curiosas que reducen la velocidad de sus vehículos y motocicletas para observar lo que ocurre.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7