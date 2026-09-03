 Herido ayudante de bus en incidente armado en El Trébol
Nacionales

Ayudante de bus herido tras incidente armado en El Trébol

Los bomberos también atendieron a pasajeros que presentaban crisis nerviosa.

Compartir:
El ayudante del bus resultó herido tras el ataque armado en El Trébol., Bomberos Municipales
El ayudante del bus resultó herido tras el ataque armado en El Trébol. / FOTO: Bomberos Municipales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un ataque armado registrado este jueves, 3 de septiembre, en el sector de El Trébol dejó como saldo a una persona herida. Se trata del ayudante de un bus extraurbano que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

La unidad de transporte colectivo fue atacada por desconocidos cuando circulaba sobre la calzada Roosevelt, frente al numeral 1-90 de la colonia Landívar, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales informaron que le brindaron asistencia prehospitalaria al trabajador debido a que presentaba una herida de bala en una de sus piernas. El paciente fue estabilizado y trasladado a un hospital.

Además, varios pasajeros fueron auxiliados en el lugar por los socorristas debido a que presentaban crisis nerviosa tras haber observado el ataque.

Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agosto

El Inacif brindó detalles de las personas que han perdido la vida en ataques con arma de fuego y arma blanca durante el presente mes.

Impacto en el tránsito

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que su personal mantiene presencia en el área donde ocurrió el hecho de violencia. El autobús permanece sobre el carril auxiliar hacia occidente en la calzada Roosevelt y 1ª avenida, zona 7.

Amílcar Montejo, vocero de la institución, explicó que inicialmente la Policía Nacional Civil requirió un cierre vial mínimo; sin embargo, tras evaluar el área optó por cerrar el carril derecho que comunica la calzada Roosevelt, zona 11, hacia la Plaza Mariachis zona 7, bajo el puente más conocido como "Las Calaveras".

En el sector se encuentran los agentes de la entidad de seguridad y se está a la espera de que acudan los fiscales del Ministerio Público.

"Posiblemente en el lugar hay evidencia del hecho de violencia que dejó como saldo un herido en las rutas cortas extraurbanas", detalló el funcionario.

Aunque no está obstaculizado por completo el paso en el sector, por ciertos momentos se reporta acumulación vehicular debido a que hay personas curiosas que reducen la velocidad de sus vehículos y motocicletas para observar lo que ocurre.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Amparo contra postuladora para Contralor busca dejar sin efecto tabla de gradaciónt
Nacionales

Amparo contra postuladora para Contralor busca dejar sin efecto tabla de gradación

08:21 AM, Sep 03
Accidente en ruta al Atlántico: Cabezal sale de la pista y queda volcadot
Nacionales

Accidente en ruta al Atlántico: Cabezal sale de la pista y queda volcado

09:21 AM, Sep 03
Ayudante de bus herido tras incidente armado en El Trébolt
Nacionales

Ayudante de bus herido tras incidente armado en El Trébol

10:11 AM, Sep 03
El retorno de migrantes a áreas rurales acentúa crisis por sequía en Guatemalat
Nacionales

El retorno de migrantes a áreas rurales acentúa crisis por sequía en Guatemala

09:04 AM, Sep 03
Luis Enrique cree que Fabián Ruiz y Dembélé merecen el Balón de Orot
Deportes

Luis Enrique cree que Fabián Ruiz y Dembélé merecen el Balón de Oro

08:51 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoReal MadridPNCEstados UnidosEE.UU.redes socialesviralInsólitoCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar