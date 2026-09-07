Cabezales con fallas complican tránsito en zona 17

Una situación complicada para la movilidad vehicular se presenta este lunes, 7 de septiembre, debido a la presencia de tres cabezales con desperfectos mecánicos en el paso a desnivel Lomas del Norte, zona 17 de la Ciudad de Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina dio a conocer que los vehículos permanecen desde horas de la madrugada en el tramo con dirección al norte, afectando la circulación.
"Tenemos un primer cabezal que se nos quedó en la madrugada. Hay otro que, por intentar rebasar, quedó atravesado y otro que, por jalar al anterior, se quedó con desperfectos en la transmisión", explicó un portavoz de la institución.
Agregó que se trabaja en la coordinación de grúas para retirar los vehículos de transporte pesado y liberar la vía lo antes posible.
Mientras tanto, señaló que se está desviando el tránsito hacia el carril auxiliar de Lomas del Norte. Asimismo, el carril reversible solo se activó de forma parcial, específicamente de Mariscal hacia la calzada José Milla y Vidaurre.
La PMT hizo un llamado a los usuarios a conducir con precaución y atender las indicaciones de los agentes.