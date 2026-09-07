 Pánico en Aguilar Batres: Motoristas Armados Disparan
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Pánico en la Aguilar Batres: motoristas armados disparan en plena vía

Motoristas armados disparan en pleno tráfico y huyen de la Aguilar Batres.

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Motoristas armados disparan en la Aguilar Batres y causan pánico., Imagen con fines ilustrativas.
Motoristas armados disparan en la Aguilar Batres y causan pánico. / FOTO: Imagen con fines ilustrativas.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento de tensión protagonizado por dos motoristas armados que, mientras se desplazaban por la calzada Raúl Aguilar Batres, dispararon contra el pavimento en medio del tráfico y luego escaparon del lugar.

La escena ocurrió durante la noche y quedó registrada por un automovilista que circulaba detrás de los involucrados. En las imágenes se observa a dos individuos que viajaban en una motocicleta sin placas y que sostienen un intercambio de palabras con otro motorista y su acompañante.

En determinado momento, uno de los ocupantes de la motocicleta saca un arma de fuego y la mantiene en su mano mientras continúan avanzando por el carril derecho. La situación ocurre en movimiento y en una de las principales vías que conectan la capital con el sur del país.

Segundos después, el hombre realiza dos disparos contra el pavimento. La reacción de los otros motoristas es inmediata: ambos se tambalean al percatarse de las detonaciones, mientras los sujetos armados aceleran y se alejan del sector.

Todo el incidente quedó registrado en aproximadamente 30 segundos, tiempo durante el cual una discusión en medio del tráfico pasó a convertirse en una escena que generó temor entre quienes transitaban por el lugar.

Hasta ahora se desconocen las causas que provocaron el altercado entre los involucrados.

¿Qué establece la ley?

La legislación guatemalteca establece sanciones para quienes realicen disparos injustificados en la vía pública o al aire. Esta conducta puede ser castigada con prisión de uno a tres años, además del comiso del arma.

La cantidad de disparos no determina la comisión del delito: un solo accionar injustificado del arma puede ser suficiente.

Si además se determina que el arma era portada sin la licencia correspondiente, el responsable podría enfrentar cargos adicionales por portación ilegal de armas, cuyas penas son más severas.

Las autoridades también mantienen campañas de prevención contra las balas perdidas y hacen un llamado a denunciar inmediatamente la realización de disparos al aire o injustificados.

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