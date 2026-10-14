 Presunto robacarros se defiende tras su captura en Zona 11
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“Poli, a mí me están inculpando”: esto dijo un presunto robacarros tras ser capturado en zona 11

Las palabras del capturado generan polémica tras salir a la luz sus antecedentes.

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Capturan a presunto robacarros tras persecución en la capital., Captura de pantalla video de Facebook.
Capturan a presunto robacarros tras persecución en la capital. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Poli, a mí me están inculpando de algo que no, poli", dijo Esteban "N", de 23 años, luego de ser capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), señalado de participar en el robo de un automóvil y la retención de un conductor. 

El momento de la detención quedó grabado en un video publicado en la página de Facebook Soy Policía de Guatemala, que generó diversos comentarios debido a los antecedentes de Esteban, quien ya había sido capturado en años anteriores por casos relacionados con vehículos robados.

En diciembre de 2025, el sujeto fue detenido en Mixco junto a su hermana, por su presunta participación en el robo de un vehículo que posteriormente fue recuperado por la (PNC. Además, en 2023, Esteban fue detenido por conducir un automóvil con reporte de robo.

Persecución e intercambio de disparos 

El caso más reciente ocurrió la noche del martes 13 de octubre de 2026, luego de que un conductor de 28 años, quien trabajaba como taxista por aplicación, escapara del vehículo en el que presuntamente lo mantenían retenido y pidiera ayuda a una patrulla policial.

Según el reporte de la PNC, dos hombres habían solicitado un viaje por medio de una aplicación. Durante el recorrido, el conductor se percató de que los pasajeros presuntamente pretendían robarle el automóvil. Al pasar por la calzada Roosevelt y 8.ª avenida, en la zona 7, vio una patrulla, se lanzó del vehículo y pidió auxilio.

Reportan un presunto robacarros fallecido 

Los sospechosos huyeron en el automóvil, por lo que los agentes iniciaron una persecución. El seguimiento terminó en la 12 avenida y 4.ª calle "A", en la colonia Roosevelt, zona 11, donde, según la versión policial, los ocupantes dispararon contra los agentes.

Durante el intercambio de disparos, el vehículo chocó contra un poste. Uno de los presuntos implicados, de 18 años, murió en el interior del automóvil, mientras que Esteban "N" fue capturado. 

En el lugar del enfrentamiento, los agentes localizaron una pistola, que quedó como parte de los indicios del caso. Mientras que el aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal.

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