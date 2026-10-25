Arévalo felicita a Lula da Silva por su victoria en Brasil

El presidente, Bernardo Arévalo, celebró la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, este domingo 25 de octubre de 2026. En sus canales oficiales, el mandatario expresó su felicitación por medio de sus canales oficiales.
"En nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala, felicito a Lula da Silva por una gran victoria en las urnas y su reelección como Presidente de Brasil".
Además de resaltar la victoria de Lula da Silva, Arévalo se dirigió al pueblo brasileño, para felicitarlos "por una gran jornada electoral que consolida sus instituciones democráticas".
"Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común, sirviendo desde la autoridad pública a quienes históricamente han sido relegados, fortaleciendo la democracia y construyendo sociedades más justas", escribió Arévalo en su felicitación a Lula Da Silva.
Más detalles de las elecciones en Brasil: Lula da Silva gana las elecciones presidenciales de Brasil tras una remontada histórica.
En tu nuevo mandato, Lula, seguiremos trabajando para fortalecer los vínculos entre nuestros pueblos", aseguró.
En otras noticias: Informe de la SIP alerta por posible violencia para silenciar voces críticas en Guatemala