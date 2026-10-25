Lula gana elecciones en Brasil superando a Bolsonaro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 51,74 % de los votos, frente al 48,26 % obtenido por el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 97,69 % de las urnas escrutadas.
La victoria representa una remontada inédita en la historia democrática de Brasil, ya que es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera vuelta logra imponerse a su rival en la segunda.
Flávio Bolsonaro encabezó los resultados en la primera vuelta
En la primera ronda electoral, Flávio Bolsonaro encabezó los resultados con el 47 % de los votos, dos puntos porcentuales por encima de Lula. La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 2,2 millones de sufragios.
Sin embargo, en la segunda vuelta, el mandatario brasileño logró revertir la tendencia y superar a su adversario por más de cuatro millones de votos, consolidando así su victoria en las urnas.
Con información de EFE.