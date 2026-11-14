 Resultado Malacateco vs. Municipal por el Apertura 2026
Deportes

Elvi Elington acerca a Municipal a la fase final

El “Mimado de la Afición” ganó en condición de visitante y da un paso más en su objetivo de llegar a semifinales de forma directa.

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Elvin Elington, jugador de Municipal
Elvin Elington, jugador de Municipal / FOTO: Municipal
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Deportivo Malacateco recibió esta noche a Municipal en un partido que sirvió como debut para el técnico costarricense Mauricio Wright, quien sustituyó al nacional Carlos Robles. El duelo fue en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, y fue arbitrado por Kevin Cacao. Al final de los 90 minutos, el equipo "Mimado de la Afición" se llevó el triunfo 0-1, y condenó a Malacateco a ver la fase final del Torneo Apertura 2026 desde su casa.

La jornada 20 había arrancado el pasado jueves con triunfo visitante de Deportivo Mixco ante Aurora en el estadio Cementos Progreso 0-1. Y este sábado, se habían desarrollado dos juegos más, previo al duelo entre Malacateco vs. Municipal. Xelajú goleó a Guastatoya 4-0 y Comunicaciones derrotó a Cobán Imperial 2-0.

Apertura 2026: Malacateco 0-1 Municipal

Braulio Linares le hizo un atajadón a Elíser Quiñones al minuto 2, y de ahí en adelante la visita encimó a Malacateco e intentó abrir el marcador con acercamientos y remates que terminaron en Pedro Altán, Elvi Elington, Aubrey David y José Carlos Martínez, pero el gol no llegaba.

Fue hasta el minuto 27, cuando ya se acercaba la primera media hora de juego, cuando Municipal hizo una jugada colectiva que terminó en un remate ajustado de Elvi Elington, el cual antes de ingresar a la portería de Humberto Guzmán pegó en el poste.

Para la segunda parte, al 50, Jonathan Castañon sufrió una lesión y debió abandonar el terreno de juego. Su lugar fue para Isaías de León. 

El partido llegó a la recta final con un Malacateco encimando a Municipal y con mejores oportunidades de gol, pero estéril en el ataque.

Al 82, fue expulsado José Carlos Martínez por una falta contra Isaías de León, pero el técnico Mario Acevedo utilizó su tarjeta del FVS, y tras la revisión, el árbitro Kevin Cacao rectificó su decisión y terminó por anular la roja y dejarlo con amonestación.  

Ganó Municipal y no pierde paso al líder Antigua G. F. C., su próximo rival. 

Municipal a un paso de la fase final 

Con este triunfo, Municipal se acerca a su primer objetivo: estar dentro de los seis equipos que disputarán la fase final del campeonato. Antigua G. F. C. fue el primer equipo en lograr su acceso a dicha instancia, posteriormente, lo hizo Deportivo Mixco, y este sábado, Xelajú también dirá presenta en la postemporada. Los "Rojos", con 33 puntos, quedan muy cerca de ser equipo de fase final; necesitan de un punto más, por lo que en la fecha 21 podría amarar su boleto.

Para Municipal hay nueve puntos en juego. La jornada 21 a jugarse el domingo 22 de noviembre, los "Rojos" reciben al Antigua, en un duelo clave para los capitalinos por el segundo boleto directo a semifinales.

Luego, el miércoles 25, Municipal jugará ante Aurora en el estadio El Trébol como parte de la reprogramación de la fecha 19.

Y el cierre de la fase regular, programada para el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas, Municipal deberá visitar a Deportivo Suchitepéquez.

Estos tres partidos son fundamentales para el equipo de Mario Acevedo porque buscará el boleto a fase final, y de paso, quedarse con el pase directo a semifinales, y por último, y en una de las posibilidades mínimas, ganar la fase regular, donde Antigua le saca buena ventaja.    

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Marcador entre Malacateco vs. Municipal por la fecha 20 del Torneo Apertura 2026 - EU Digital

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