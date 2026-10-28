Guatemala se solidariza con España tras accidente de trenes

Guatemala se solidarizó con España por el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, en el que al menos 68 personas fallecieron tras la colisión de dos trenes de alta velocidad.
Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración del presidente Bernardo Arévalo expresó sus más sentidas condolencias al Gobierno del Reino de España ante el lamentable hecho.
"Guatemala manifiesta su solidaridad con el Gobierno y el pueblo español, en especial con los familiares y allegados de las víctimas de este trágico suceso, y hace votos por la pronta recuperación de los heridos", expresó la Cancillería por medio de redes sociales.
Agregó que los ciudadanos guatemaltecos que necesiten asistencia pueden ponerse en contacto con la Embajada en Madrid, a través de la línea telefónica de emergencia +34 629 20 66 10. También podrían enviar mensajes a: [email protected] o [email protected]
Tragedia en España
Al menos 68 personas han muerto y más de sesenta han resultado heridas en un choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido a primera hora de este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, y cuyas causas todavía se están investigando.
Los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia de Toledo.
"La previsión es que, según los bomberos, vayan a aparecer aún más" cadáveres, lamentó el político, quien definió el suceso como "una tragedia sin paliativos".
El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda (Toledo) entre un tren de alta velocidad (Ave) del operador público español Renfe y otro de la compañía Iryo.
El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando embistió por detrás al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé), y que se encontraba detenido en la vía.
Según fuentes del Ministerio de Transportes, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.
Numerosos países de América Latina, sumándose a los europeos, han compartido sus condolencias tras el accidente ferroviario. México, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador ofrecieron, además de Guatemala, su ayuda consular a sus nacionales y familias en España, para lo que habilitaron números telefónicos.