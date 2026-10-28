Accidente de trenes en España, 2026

Un accidente de trenes suscitado este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, España, ha dejado más de 60 personas fallecidas y decenas de heridas, informaron a EFE fuentes oficiales.
Las autoridades locales confirmaron al menos 64 muertos, pero los servicios de emergencia seguían buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados, y advirtieron que podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los restos de los dos trenes siniestrados.
En declaraciones a los medios, Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, explicó que los servicios de emergencia aún no han podido "alcanzar la profundidad de los vagones" y explicó que ahora queda por buscar "posibles cadáveres" entre los amasijos de los vagones.
El accidente ocurrió cerca de la estación de la población de Urda, entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, según explicaron fuentes del Gobierno de la región de Castilla-La Mancha.
El tren Iryo, que viajaba con 147 pasajeros, chocó con el Ave, que llevaba 397, y varios de los vagones cayeron por un barranco.
"Terrible accidente"
El rey de España, Felipe VI, lamentó el accidente de trenes de este miércoles en la provincia de Toledo, el cual calificó de "terrible", y transmitió el pésame a los familiares de las personas fallecidas, así como su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro".
Felipe VI tuvo "palabras de ánimo, de apoyo y de reconocimiento" a todos los servicios de emergencias que trabajan en el lugar, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias, pero también "de todos los organismos y procedencias" de los medios desplegados.
El rey dijo a los medios que tiene "pendiente retornar" a Madrid para poder "seguir la emergencia y conocer más detalles" de lo sucedido, pues asistía hoy a unas maniobras militares en la provincia de Valencia (este). "Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", según un mensaje publicado previamente por la casa real española en la red X.
*Con información de EFE