 LaLiga denunciará el lanzamiento de objetos contra el Madrid
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LaLiga denunciará el lanzamiento de objetos contra el Real Madrid en el Clásico

Los incidentes se produjeron en el minuto 88 del Clásico, cuando los jugadores del Real Madrid se acercaron a uno de los fondos para celebrar el tanto decisivo de Mbappé.

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Clásico entre Barcelona y Real Madrid por LaLiga - Real Madrid C.F.
Clásico entre Barcelona y Real Madrid por LaLiga / FOTO: Real Madrid C.F.
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LaLiga denunciará ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el lanzamiento de objetos contra jugadores del Real Madrid durante la celebración del segundo gol del conjunto blanco en el Clásico disputado en el Camp Nou. El organismo tomó esta decisión después de conocer los hechos a través de varios vídeos difundidos en internet, en los que se observa la agresión sufrida por el centrocampista francés Eduardo Camavinga.

El incidente se produjo en el minuto 88 del encuentro, cuando Kylian Mbappé anotó el tanto que selló la victoria madridista por 1-2 frente al Barcelona. El delantero francés culminó la jugada después de una destacada acción individual de Camavinga, quien participó en la construcción de la jugada que permitió al equipo visitante celebrar el gol decisivo.

LaLiga tomará cartas en el asunto

Tras la anotación, varios futbolistas del Real Madrid se acercaron a Camavinga para felicitarlo y, juntos, se dirigieron hacia uno de los fondos del estadio. Fue entonces cuando algunos aficionados del Barcelona lanzaron objetos en dirección a los jugadores blancos. Entre los proyectiles, varios mástiles de banderas alcanzaron al centrocampista francés, lo que obligó a sus compañeros a apartarlo de la zona más próxima a la grada para evitar que continuara expuesto a la agresión.

A raíz de lo sucedido, LaLiga confirmó que trasladará el caso al Comité de Disciplina de la RFEF para que se analicen los hechos y se determinen las posibles consecuencias. La denuncia se fundamenta en las imágenes que circularon en las redes sociales y que permitieron conocer lo ocurrido durante la celebración madridista. De esta manera, el episodio registrado en los minutos finales del Clásico podría derivar en medidas disciplinarias, una vez que las autoridades deportivas examinen las circunstancias del incidente.

Partido entre Barcelona y Real Madrid | EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid / EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid | EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid / EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid | EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid / EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid | EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid / EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid | EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid / EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid | EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid / EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid | EFE

Partido entre Barcelona y Real Madrid / EFE

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Partido entre Barcelona y Real Madrid / EFE

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