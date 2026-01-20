Accidente de trenes de España: Aumenta a 42 el número de muertos

Las autoridades de España siguen trabajando este martes para tratar de esclarecer las causas del accidente de trenes ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba (sur), cuyo saldo provisional subió a 42 muertos y más de un centenar de heridos.
Ya se ha realizado la autopsia a 38 víctimas mortales (diez de ellas están identificadas gracias a las huellas dactilares), y, además, se han podido recuperar tres cuerpos que se habían localizado en las últimas horas en los vagones de uno de los trenes accidentados.
Después, los servicios de emergencia encontraron un cuarto cadáver en el mismo tren, por lo que la cifra total asciende, por el momento, a 42 víctimas mortales.
Según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación, fue sobre las 16:00 horas (locales) de este martes cuando se lograron recuperar tres cuerpos que se encontraban en uno de los vagones siniestrados del tren Alvia.
Ese tren circulaba desde Madrid hasta Huelva (suroeste del país) cuando chocó en la tarde del domingo con otro tren de la compañía Iryo que había descarrilado a la altura de Adamuz, en Córdoba.
Los tres cuerpos recuperados esta tarde se trasladarán hasta el Instituto Anatómico Forense de Córdoba para practicar las autopsias y verificar su identificación.
Este accidente es la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España, solo superada por la ocurrida en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste).
Hipótesis abiertas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque descartó con contundencia la posibilidad de un sabotaje.
También aseguró que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro", según dijo eE la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno español,.
La investigación del accidente ferroviario se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento, en el que se han encontrado fracturas, y en la rodadura del tren de Iryo, aunque también se analizan todos los rodamientos de los trenes que circularon por ese lugar previamente.
Huelva, la provincia más afectada
La provincia de Huelva, en el extremo suroeste del país, es la más afectada por la tragedia, con al menos 15 fallecidos confirmados oficialmente y varias personas desaparecidas.
Entre las víctimas se encuentran varios aspirantes y preparadores de un examen para ingresar en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que se había realizado ese mismo domingo en Madrid y que volvían a diferentes puntos de Huelva.
Uno de los pueblos de la región, Punta Umbría, simboliza el horror de esta catástrofe: cuatro miembros de la familia Zamorano (un matrimonio, su hijo de 12 años y un sobrino de 25). Una hija de seis años sobrevivió y fue acompañada la primera noche en el hospital.
También falleció otro vecino de la localidad, de unos 50 años. Además de ellos, en el Alvia con destino Huelva viajaba una sexta persona de Punta Umbría, Rocío Díaz, de cuyo paradero no se sabe nada.
*Con información de EFE