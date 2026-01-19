 Accidente de trenes en España: Aumenta a 40 el número de muertos
Internacionales

Accidente de trenes en España: Aumenta a 40 el número de muertos

Desde primera hora de este lunes, las labores de búsqueda de desaparecidos se están centrando en los vagones siniestrados del tren de Renfe.

Compartir:
Accidente de trenes en España, EFE
Accidente de trenes en España / FOTO: EFE

El número de muertos en el accidente de trenes ocurrido el domingo en el sur de España se ha elevado esta tarde a 40, según informaron a EFE fuentes de la investigación.

Desde primera hora de este lunes, las labores de búsqueda de desaparecidos se están centrando en los vagones siniestrados del tren de Renfe, con destino a Huelva (sur) que colisionó con los últimos coches descarrilados de un convoy de la compañía italiana Iryo que viajaba a Madrid desde Málaga (sur) y que descarriló.

Hasta ahora eran 39 las víctimas mortales del siniestro, que causó también más de 150 heridos, de los que están hospitalizados 41 y, de estos, 12 en las unidades de cuidados intensivos de hospitales andaluces.

Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona, que buscan en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias claves para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro.

Foto embed
Accidente de trenes en España - EFE

Buscan las causas del choque

Las autoridades españolas se afanan en investigar las causas del accidente, que califican como raro, con al menos 40 muertos, cifra que puede aumentar cuando se acceda a los vagones que se precipitaron por un talud. Además, se han contabilizado 152 heridos, de los que 43 están ingresados en diferentes hospitales, 12 de ellos, incluido un menor, en unidades de cuidados intensivos, lo que lo convierte en uno de los más graves registrados en Europa en lo que va de siglo.

Se trata de un accidente que, tanto el ministro de Transportes, Óascar Puente, como el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, han calificado como difícil de explicar, ya que ocurrió en una recta, sobre un tramo que se acabó de renovar el pasado mes de mayo. Además, el tren de Iryo que provocó el choque fue fabricado en 2022 y había sido revisado este 15 de enero.

"Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", afirmó este lunes el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, tras visitar el lugar del accidente, y se comprometió ante los ciudadanos a informar "con absoluta transparencia y absoluta claridad" sobre los motivos que causaron el descarrilamiento y choque de dos trenes.

"Todos nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia; y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán la respuesta", insistió Sánchez.

*Con información de EFE

En Portada

Estados Unidos condena la violencia de grupos terroristas en Guatemalat
Nacionales

Estados Unidos condena la violencia de "grupos terroristas" en Guatemala

02:58 PM, Ene 19
Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacionalt
Deportes

Todo listo para el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional

02:33 PM, Ene 19
Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNCt
Nacionales

Video presentado ante juez revela uso de fusil AK-47 en atentados contra la PNC

01:36 PM, Ene 19
Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Rinden honras fúnebres a agentes de PNC fallecidos tras ataques

09:06 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Sophie Turner ,Redes sociales
Farándula

Tomb Raider: primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos