Accidente de trenes en España: Aumenta a 40 el número de muertos

El número de muertos en el accidente de trenes ocurrido el domingo en el sur de España se ha elevado esta tarde a 40, según informaron a EFE fuentes de la investigación.
Desde primera hora de este lunes, las labores de búsqueda de desaparecidos se están centrando en los vagones siniestrados del tren de Renfe, con destino a Huelva (sur) que colisionó con los últimos coches descarrilados de un convoy de la compañía italiana Iryo que viajaba a Madrid desde Málaga (sur) y que descarriló.
Hasta ahora eran 39 las víctimas mortales del siniestro, que causó también más de 150 heridos, de los que están hospitalizados 41 y, de estos, 12 en las unidades de cuidados intensivos de hospitales andaluces.
Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona, que buscan en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias claves para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro.
Buscan las causas del choque
Las autoridades españolas se afanan en investigar las causas del accidente, que califican como raro, con al menos 40 muertos, cifra que puede aumentar cuando se acceda a los vagones que se precipitaron por un talud. Además, se han contabilizado 152 heridos, de los que 43 están ingresados en diferentes hospitales, 12 de ellos, incluido un menor, en unidades de cuidados intensivos, lo que lo convierte en uno de los más graves registrados en Europa en lo que va de siglo.
Se trata de un accidente que, tanto el ministro de Transportes, Óascar Puente, como el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, han calificado como difícil de explicar, ya que ocurrió en una recta, sobre un tramo que se acabó de renovar el pasado mes de mayo. Además, el tren de Iryo que provocó el choque fue fabricado en 2022 y había sido revisado este 15 de enero.
"Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", afirmó este lunes el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, tras visitar el lugar del accidente, y se comprometió ante los ciudadanos a informar "con absoluta transparencia y absoluta claridad" sobre los motivos que causaron el descarrilamiento y choque de dos trenes.
"Todos nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia; y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán la respuesta", insistió Sánchez.
*Con información de EFE