¿Julio Iglesias y el escándalo de presuntas víctimas?

El reconocido cantante español Julio Iglesias se encuentra en el centro de una polémica tras ser denunciado por presunta agresión sexual a sus exempleadas.
La situación ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios comparan al artista con Jeffrey Epstein, figura conocida por acusaciones similares.
Actualmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España investiga los hechos, que podrían derivar en cargos por trata y organización criminal.
La investigación, revelada por Diario.es en colaboración con Univisión, sacó a la luz testimonios de dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias y afirman haber sufrido tocamientos inadecuados, insultos y humillaciones en su residencia del Caribe.
Los periodistas a cargo de la investigación aseguran contar con el testimonio de al menos 15 extrabajadoras, quienes relatan experiencias similares durante sus empleos entre 1990 y 2023 en propiedades de Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España.
Una de las presuntas víctimas describió sentirse "como una esclava" y afirmó que Iglesias la "usaba casi todas las noches".
También relató la existencia de presiones y una "jerarquía" entre las trabajadoras que, según su testimonio, le impedía negarse a las demandas del cantante.
Las dos mujeres afectadas interpusieron una denuncia formal ante las autoridades españolas, dando inicio a un proceso de investigación para recopilar pruebas.
Nuevas revelaciones y testimonios
El periodista Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, aportó más detalles sobre los presuntos abusos. Indicó que, entre las prácticas más perturbadoras, Julio Iglesias habría obligado a sus supuestas víctimas a tener intimidad entre ellas.
"La hacía acostarse con la jefa de las empleadas domésticas. Le gustaban los tríos, ver dos mujeres besándose. Las lastimaba, las mordía. Las abofeteaba con violencia y les apretaba los pe...", detalló Ceriani.
El periodista también mostró imágenes de Julio Iglesias nadando con mujeres jóvenes, de entre 20 y 30 años, en la playa de su casa en República Dominicana.
"Lo trataban como a un rey, al estilo de Jeffrey Epstein. Una de estas chicas fue la que rompió el silencio", enfatizó Ceriani. Además, presentó un audio de una de las presuntas perjudicadas, quien expresaba: "Era como una esclavización moderna, porque me pagaba ese cheque tenía que hacer todo lo que a él le plazca. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué tanto".
"Él era muy volátil, agresivo, humillante. Él se lesiona y se vuelve más irritante. Como que se ensaña conmigo. Nada de lo que hiciera estaba bien. Era maltrato. Uno tolera todo ese tipo de abuso porque te hace normalizarlo. Empieza cómo hacerse ese trabajo psicológico"
Ceriani también reportó que Iglesias, presuntamente, privaba del sueño a las supuestas víctimas, las alcoholizaba y las aislaba, con el aparente objetivo de ejercer un mayor control sobre ellas.