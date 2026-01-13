Julio Iglesias enfrenta acusaciones de agresión sexual

Una investigación periodística publicada por medios internacionales ha sacudido el panorama cultural y mediático al revelar las denuncias de dos mujeres que aseguran haber sido víctimas de presuntas agresiones sexuales por parte del cantante Julio Iglesias durante el año 2021. Ambas trabajaban como empleadas internas en residencias vinculadas al artista en El Caribe y han decidido ahora llevar su testimonio ante la justicia española.
Según el reportaje, las denunciantes desempeñaban labores distintas dentro del entorno doméstico del cantante: una como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta. Las dos coinciden en describir un contexto laboral marcado por el desequilibrio de poder, el miedo y un clima de control que, aseguran, facilitó situaciones de abuso que no denunciaron en su momento por temor a represalias y por su situación de vulnerabilidad.
Relatos de presuntos abusos en el ámbito privado
De acuerdo con la investigación, una de las mujeres relata haber sido presionada de manera reiterada para mantener encuentros sexuales no consentidos. En su testimonio, describe episodios de tocamientos, agresiones físicas y humillaciones verbales ocurridas, presuntamente, tras finalizar su jornada laboral, cuando era llamada a la habitación del cantante.
La mujer afirma que sufrió bofetadas y que fue sometida a prácticas sexuales sin su consentimiento, hechos que, según su versión, se repitieron durante meses.
"Me sentía como un objeto, como una esclava", expresó una de las denunciantes en declaraciones recogidas por el medio, al describir el impacto emocional que estas experiencias tuvieron en su vida personal y psicológica. En su relato, también menciona la presencia de otra empleada con un cargo jerárquico superior, quien, según afirma, habría estado al tanto de lo que sucedía.
La segunda mujer, que trabajaba como fisioterapeuta, asegura haber sido víctima de tocamientos y besos sin consentimiento en distintos momentos, tanto en espacios privados como al aire libre. Relata episodios ocurridos en la playa y en la piscina de una de las villas del cantante, donde, según su testimonio, fue tocada de manera inapropiada pese a expresar su rechazo.
Residencias en el Caribe y conocimiento del entorno laboral
Los hechos denunciados habrían ocurrido en propiedades ubicadas en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, en Bahamas. Las mujeres sostienen que las situaciones se desarrollaron dentro de las residencias y que personas encargadas de la gestión del hogar y de la contratación del personal tenían conocimiento del funcionamiento interno de las casas.
Los medios responsables de la investigación señalaron que intentaron obtener la versión de las personas responsables de la administración doméstica y del propio entorno del cantante, sin recibir respuesta hasta el momento de la publicación. Tampoco se ha difundido, por ahora, un pronunciamiento público de Julio Iglesias respecto a las acusaciones.
Denuncia presentada en España
Pese a que los hechos relatados habrían tenido lugar fuera del territorio español, las denunciantes han decidido acudir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Según explica la investigación, esta vía se ha elegido al considerar que existen elementos jurídicos que podrían permitir que el caso sea analizado por la justicia española, dada la nacionalidad del artista y otros factores legales.
Por el momento, no se ha informado si la denuncia ha sido admitida a trámite ni si se abrirán diligencias judiciales. Las acusaciones se encuentran en fase inicial y, según subrayan los medios que publicaron el reportaje, el proceso se encuentra ahora en manos de la Fiscalía.
Impacto y contexto del caso
Julio Iglesias, de 82 años en la actualidad, es una de las figuras más reconocidas de la música en español a nivel mundial, con una carrera que abarca más de cinco décadas y millones de discos vendidos.
Precisamente por su proyección internacional y su relevancia cultural, las denuncias han generado una fuerte reacción pública y han reavivado el debate sobre los abusos de poder, el silencio de las víctimas y las dificultades para denunciar agresiones sexuales cuando estas ocurren en entornos privados y bajo relaciones laborales desiguales.
La investigación de eldiario.es y Univisión se presenta como un trabajo en desarrollo, basado en entrevistas, documentación y contrastes de fuentes. Ambos medios recalcan que las acusaciones deben ser analizadas por las autoridades competentes y que rige la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial.
