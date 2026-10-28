 Causa revelada del accidente de trenes en España
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Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en España

Revelan nuevos detalles sobre lo que habría provocado la tragedia en España.

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Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)., EFE.
Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). / FOTO: EFE.
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Una posible autorización para avanzar con una señal roja y una falla en el sistema automático de seguridad figuran entre las hipótesis sobre el choque de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 64 muertos y 80 heridos este miércoles 28 de octubre en Toledo, España.

Las primeras indagaciones apuntan a que un operador del centro de control ferroviario de Atocha, en Madrid, habría permitido que un tren AVE de Renfe continuara su recorrido pese a que debía permanecer detenido. En la misma vía se encontraba inmovilizado un convoy de la compañía Iryo, al que habría impactado por detrás.

Según fuentes gubernamentales citadas por medios españoles, el incidente estuvo precedido por una avería del sistema automático de seguridad LZB. La falla obligó a detener aproximadamente ocho trenes y llevó a activar un procedimiento alternativo de señalización para regular el tránsito ferroviario.

Balance provisional subió

Al reanudarse la circulación, el tren de Iryo no logró ponerse en marcha por causas que todavía se desconocen. En esas circunstancias, el operador de Adif habría autorizado el avance del AVE, aunque la señal roja indicaba que debía esperar. Por ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente esta secuencia ni determinado qué provocó el siniestro.

El choque ocurrió a las 8:54 horas, tiempo local, en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Andalucía, cerca de Urda. Tampoco se ha establecido a qué velocidad circulaba el tren de Renfe cuando alcanzó al otro convoy.

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El LZB supervisa la velocidad de los trenes y contribuye a mantener distancias seguras mediante el control de la circulación y la activación automática de los frenos cuando es necesario. El sistema alternativo utilizado tras la avería opera mediante señales instaladas a lo largo de las vías.

El balance provisional subió a 64 fallecidos y al menos 80 heridos, incluidos 50 en estado grave, después de que los rescatistas accedieran a los vagones más dañados.

En ambos trenes viajaban 544 personas: 397 en el AVE y 147 en el Iryo, entre ellas un bebé. Tras la tragedia, se suspendió el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol aplazó los 24 partidos de la Copa del Rey programados para este miércoles.

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