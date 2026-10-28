Impactante choque de trenes en España: videos de la tragedia

Videos del devastador accidente ferroviario ocurrido en España comenzaron a circular en redes sociales, mostrando la magnitud de la tragedia que dejó al menos 60 pasajeros fallecidos. Las imágenes evidencian el estado en que quedaron los dos trenes de alta velocidad tras colisionar a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.
En los registros audiovisuales se observan vagones fuera de las vías, estructuras severamente dañadas y restos de los convoyes esparcidos por la zona del siniestro. Las escenas también muestran a los equipos de emergencia trabajando entre los hierros retorcidos para localizar a posibles sobrevivientes y recuperar a las víctimas.
Imágenes muestran los trenes destrozados
Las imágenes difundidas por medios de comunicación y usuarios de redes sociales muestran los dos convoyes involucrados en el accidente: uno rojo, perteneciente a la compañía Iryo, y otro blanco, operado por Renfe.
Ambos trenes quedaron parcialmente descarrilados tras el impacto, con varios vagones desplazados y otros volcados hacia los costados. La fuerza de la colisión dejó importantes daños en las estructuras, lo que ha complicado las labores de rescate.
Las autoridades regionales advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar conforme avancen los trabajos de remoción de los vagones y se pueda acceder a las zonas más afectadas.
Despliegan equipos de rescate
El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 horas locales, según la información proporcionada por los servicios de emergencia. Tras conocerse la magnitud del siniestro, se movilizaron brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades móviles de cuidados intensivos (UVI).
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó sobre la respuesta de los servicios de emergencia, mientras que el Ministerio del Interior dispuso el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para apoyar las operaciones.
Las labores se concentran en la atención de los heridos, la búsqueda de posibles sobrevivientes y la recuperación de las víctimas que quedaron atrapadas entre los restos de los trenes.
Suspenden circulación en la línea de alta velocidad
El accidente también provocó la interrupción de la circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.
A través de su cuenta en X, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informó sobre la suspensión del servicio tras el incidente que involucró a los dos convoyes.
Mientras continúan las operaciones en la zona, los videos del accidente siguen mostrando la dimensión de una tragedia que conmociona a España, con decenas de víctimas y cuantiosos daños materiales.