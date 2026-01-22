 Smart Connect: Cómo Usar Tu Celular en PC, Tablet y TV
Tecnología

Smart Connect: qué es y cómo funciona el sistema para usar tu celular en la computadora, tablet o la TV

Smart Connect lleva la experiencia del smartphone a pantallas más grandes, permitiendo trabajar, compartir archivos y gestionar tareas entre dispositivos.

Smartphone, computadora, tablet y accesorios forman parte del ecosistema tecnológico que usamos a diario.  Aunque el celular es el centro de todo, fotos, mensajes, trabajo, entretenimiento y redes sociales, no siempre es la pantalla más cómoda.

Para resolver esa brecha, Motorola y Lenovo crearon Smart Connect, un sistema pensado para llevar el contenido del teléfono a un formato más grande y práctico, permitiendo trabajar, estudiar y entretenerse sin complicaciones. Con Smart Connect, las tareas iniciadas en el celular pueden continuar sin interrupciones en una laptop o tablet.

Desde el panel de control es posible ver todos los dispositivos vinculados y sus funciones destacadas, incluyendo smartphones, tablets, laptops y accesorios como moto buds y moto tag.  Su diseño adaptable facilita ubicar accesos directos y fijar favoritos para una interacción más ágil.

Esto resulta útil tanto para profesionales como para usuarios que desean comodidad en su día a día. Por ejemplo, es posible revisar notificaciones, contestar mensajes, mover archivos y gestionar apps desde un teclado y mouse, sin tomar el teléfono.

Más de Smart Connect

Otro de los puntos fuertes del sistema es utilizar el smartphone como webcam, algo ideal para videollamadas si la cámara de la computadora no ofrece buena calidad.  Además, no se requieren cuentas adicionales para activar la herramienta, lo que simplifica su instalación.

Entre sus funciones principales destacan:

• Envío de archivos sin cables

• Continuidad entre pantallas

• Control cruzado entre dispositivos

• Copiar y pegar contenido desde el teléfono a la PC

• Sincronización de notificaciones

• Webcam desde el smartphone

El control cruzado es particularmente práctico: permite manejar la computadora y el smartphone con el mismo mouse y teclado.

Copiar texto, fotos o responder mensajes sin cambiar de dispositivo ayuda a ahorrar pasos y tiempo.

Para contenidos multimedia, Smart Connect permite continuar una serie, video o podcast en una pantalla más grande justo donde se dejó. Ideal para quienes ven contenidos en movimiento y al llegar a casa quieren compartir el momento con amigos o familia.

