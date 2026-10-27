¿Cuántos pasos hay que dar para empezar a perder peso?

Durante años, los 10,000 pasos diarios se popularizaron como la meta ideal para mantenerse saludable y perder peso. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que no es necesario llegar obligatoriamente a esa cantidad para obtener beneficios.
Una revisión sistemática publicada en 2025 encontró que alrededor de 7,000 pasos diarios ya se asociaban con mejoras importantes en distintos indicadores de salud. Esto no significa que 7,000 pasos sean una fórmula universal para adelgazar. La pérdida de peso depende principalmente de generar un déficit calórico, es decir, gastar más energía de la que se consume.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que la actividad física aumenta las calorías utilizadas por el organismo, mientras que combinarla con una alimentación adecuada favorece la pérdida de peso. Para una persona que actualmente camina poco, aumentar progresivamente la cantidad de pasos puede ser un buen comienzo.
Una meta de 7,000 pasos al día puede ser realista, mientras que quienes tienen mayor condición física pueden avanzar hacia 8,000, 9,000 o incluso 10,000 pasos. Lo importante es no pasar de una vida sedentaria a una meta elevada de manera repentina. Se puede comenzar agregando entre 1,000 y 2,000 pasos diarios a la actividad habitual y aumentar gradualmente.
¡Los pasos que necesitas!
No solamente importa el número de pasos. La intensidad de la caminata puede hacer la diferencia. Caminar a un ritmo que acelere la respiración y eleve ligeramente la frecuencia cardíaca permite realizar actividad física de intensidad moderada.
Los CDC recomiendan que los adultos acumulen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, una cantidad que puede alcanzarse caminando a paso ligero aproximadamente 30 minutos durante cinco días de la semana.
Un estudio también encontró que acumular 10,000 pasos diarios, con una parte realizada a intensidad moderada o vigorosa, se relacionó con una mayor pérdida de peso dentro de un programa de intervención. Por eso, más que obsesionarse con alcanzar exactamente 10,000 pasos, el objetivo debe ser moverse más, caminar con cierta intensidad y mantener el hábito.
Incluso pequeñas mejoras respecto al nivel de actividad habitual pueden representar un avance hacia un estilo de vida más saludable.