Laurent y Montiel, el primero y último gol en Mundiales

Conoce la historia de cómo se produjo el primer gol en la historia de los Campeonatos de Futbol de la FIFA.

Del 11 de junio al 19 de julio del presente año, se realizará la XXIII edición de la Copa del Mundo de la FIFA, evento que por primera vez en la historia organizarán tres países, ambos son del norte: Estados Unidos, México y Canadá. Y en esta oportunidad recordamos el primer gol marcado en la historia de los Mundiales y quién fue el jugador que marcó el último gol en la edición pasada, la de Catar 2022 donde la Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni salió campeona.

Primer gol en los Mundiales

La primera edición de las Copas del Mundo de la FIFA se realizó en Uruguay en 1930. Aquella competición se desarrolló entre el 13 y 30 de julio, y dejó como campeón mundial a los uruguayos.

Sobre el primer gol, se dio en el partido Francia vs. México, duelo correspondiente al grupo A, aunque simultáneamente se jugaba el Estados Unidos vs. Bélgica como parte del grupo 4.

Se jugaban 19 minutos, y el francés Lucien Laurent anotó el primer gol de la Copa del Mundo de la FIFA. Al final, Francia venció a México por un marcador de 4-1.

En el otro partido, Bartholomew McGhee a los 23 minutos hizo el 1-0 ante Bélgica, siendo el segundo gol de aquella doble jornada del 13 de julio de 1930. Los estadounidenses se impusieron 3-0 a los belgas.

Lucien Laurent anotó el primer gol en la historia en las Copas del Mundo de la FIFA - Instagram

Último gol en Mundiales

La última edición de la Copa del Mundo de la FIFA tuvo como protagonistas a los francés y argentinos en un duelo que ha sido calificado como el mejor de todos los tiempos en cuando a la definición del título.

Fue un partido para dos figuras del balompié mundial: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El 10 de Argentina adelantó a los suyos desde el punto penalti a los 23 y Ángel Di María colocó el 2-0 parcial cuando era el 36; luego vinieron los primeros dos de tres goles del 10 francés, Kylian Mbappé, al 80 desde el punto penalti y al 81.

En tiempo extra, Messi hizo el 3-2 al 108 y acunado restaban dos minutos para que los argentinos fuesen campeones, apareció Kylian Mbappé de penalti para el 3-3 definitivo.

En la tanda de penaltis, Emiliano Martínez fue figura al detenerle el disparo a Kingsley Coman, y en el último remate fue el argentino Gonzalo Montiel quien anotó el 4-2 final y con ello cerrar el Mundial con el título para los argentinos tras una soberbia actuación de Messi y Mbappé.

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