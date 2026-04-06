El jugador saudí marcó contra Bélgica un gol que es considerado de los mejores en la historia de los Mundiales.

"Sentí una presión enorme al llegar al Mundial 1994", explicó en una entrevista a FIFA, Saeed Al-Owairan, exseleccionado de Arabia Saudita. "Toda la responsabilidad de marcar goles recaía sobre mí, aunque no jugaba de delantero", recordó.

Saeed Al-Owairan añadió: "Cuando no marqué en el primer partido, la situación empeoró. Cuando no marqué en el segundo, fue indescriptible". Entonces, una llamada telefónica le ayudó a liberar todo el estrés acumulado durante sus dos primeras presentaciones en el Mundial Estados Unidos 1914. "El rey Fahd bin Abdulaziz Al Saud me llamó y me dijo: 'Que Dios bendiga a quienes juegan un futbol bonito. Marcarás contra Bélgica'", contó en su momento el exfutbolista.

Esa confianza soberbia surtió efecto. Permitió a Al-Owairan atreverse a hacer algo que pocos se habrían atrevido. Tras controlar el adidas Questra en lo más profundo de su propio campo, el jugador de 26 años se lanzó al ataque, se coló entre Franky Van der Elst y Dirk Medved, esquivó a Michel De Wolf, superó a Rudi Smidts y, tras recorrer 69 metros desde el inicio de la jugada, batió al gran Michel Preud'homme con un disparo fulminante.

Fue una experiencia tan significativa como alucinante. El partido se saldó con una victoria por 1-0 que convirtió a Arabia Saudita en la segunda selección asiática en pasar la fase de grupos. "Siempre recordaré ese gol con cariño", dijo Al-Owairan. "Se describió como mítico. Era un sueño para todos los saudíes y todos los árabes. ¡Ojalá hubieran existido los teléfonos móviles y las redes sociales en aquella época!".

Más sobre Saeed Al-Owairan

Saeed Ali Al-Owairan es un exfutbolista saudí. Jugaba de delantero, desarrollando toda su carrera en el Al Shabab y con selección de futbol de Arabia Saudita, siendo considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de su país.

Disputó la Copa Asiática 1992, las Copas Confederaciones de 1992, 1995 y 1997, y las Copas Mundiales de la FIFA de 1994 y 1998.

En la edición de 1994, marcó un famoso gol contra Bélgica (29 de junio) en el RFK Memorial Stadium de Washington, que es considerado uno de los mejores en la historia de la Copa del Mundo.​

*Información FIFA.

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