Militao dice adiós al Mundial tras una nueva operación

Tras ser intervenido del bíceps femoral izquierdo, Militao iniciará una recuperación de 4 a 6 meses, quedando descartado para lo que resta del curso y el Mundial.

La reciente operación de Éder Militao supone un duro golpe tanto para el jugador como para el Real Madrid. El defensa brasileño fue intervenido con éxito de una rotura en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, una lesión delicada que lo obligará a permanecer alejado de los terrenos de juego durante varios meses. La cirugía se realizó en Finlandia por el reconocido especialista Lasse Lempainen, bajo la supervisión del equipo médico del club blanco, lo que garantiza un proceso de recuperación cuidadosamente planificado.

Este nuevo contratiempo se suma a una etapa complicada en la carrera del central, quien ya ha pasado por varias intervenciones quirúrgicas en los últimos años. A sus 28 años, Militao había logrado recuperar sensaciones tras una lesión previa sufrida en diciembre, reapareciendo a inicios de abril. Sin embargo, durante el encuentro ante el Alavés, volvió a resentirse físicamente en la primera mitad, encendiendo las alarmas que finalmente derivaron en la necesidad de una nueva operación.

Militao se pierde el Mundial

La consecuencia más dolorosa de esta lesión es su ausencia confirmada en el próximo Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Militao no podrá formar parte de la selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti, una oportunidad que representaba un objetivo clave en su carrera. Su baja no solo afecta a Brasil, sino también al propio Real Madrid, que pierde a uno de sus pilares defensivos en un momento crucial de la temporada.

De cara al futuro, el enfoque estará centrado en su recuperación total, con la mirada puesta en regresar al máximo nivel la próxima temporada. Aunque el proceso será exigente, el historial de superación del brasileño invita al optimismo. Su disciplina y fortaleza mental serán determinantes para volver a consolidarse como uno de los mejores defensores del fútbol internacional.

Eder Militao en la concentración con la selección brasileña - instagram @edermilitao

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