Irán trasladará su campamento mundialista a México

El campamento de Irán iba a establecerse inicialmente en Arizona, pero los problemas con los visados obligaron a trasladarlo finalmente a México.

La selección nacional de Irán ha decidido trasladar su campamento base para el Mundial 2026 desde el estado de Arizona, en Estados Unidos, hacia la ciudad mexicana de Tijuana, en una medida que busca evitar complicaciones relacionadas con la obtención de visados estadounidenses. La decisión fue confirmada por el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien explicó que el cambio permitirá reducir considerablemente los problemas administrativos que enfrenta la delegación iraní antes del torneo. El traslado fue aprobado por la FIFA tras varias reuniones sostenidas con los organizadores de la Copa del Mundo.

El nuevo campamento estará ubicado en Tijuana, ciudad fronteriza con San Diego, lo que facilitaría la logística de desplazamiento hacia territorio estadounidense. Sin embargo, todavía no existe una explicación definitiva sobre cómo se resolverá el ingreso de jugadores y miembros del cuerpo técnico a Estados Unidos durante la competencia. La situación ha generado incertidumbre debido a las estrictas políticas migratorias y a las tensiones diplomáticas existentes entre Washington y Teherán en los últimos años.

?? ⚽️ Irán trasladará su campamento del Mundial 2026 de EE.UU. a México por problemas de visado. pic.twitter.com/wTOD8Oh2Gl — EFE Deportes (@EFEdeportes) May 24, 2026

Irán sigue con incertidumbre de cara al Mundial

Encuadrada en el Grupo G del Mundial 2026, la selección iraní deberá disputar sus primeros dos encuentros frente a Nueva Zelanda y Bélgica en la ciudad de Los Ángeles los días 16 y 21 de junio, respectivamente. Posteriormente, enfrentará a Egipto en Seattle. La necesidad de ingresar a territorio estadounidense para disputar los partidos mantiene vigente la preocupación en torno a los permisos migratorios y las garantías ofrecidas a la delegación asiática.

En las últimas semanas, medios iraníes informaron que varios jugadores habrían tenido problemas para obtener visados en la embajada estadounidense en Ankara, aunque posteriormente la Federación Iraní negó dichas versiones. Aun así, las especulaciones continúan, especialmente por la posibilidad de que algunos integrantes vinculados anteriormente con la Guardia Revolucionaria enfrenten restricciones de ingreso. Ante este panorama, Irán había condicionado previamente su participación en el Mundial a la aceptación de diversas garantías relacionadas con seguridad, movilidad y respeto a los símbolos oficiales de la República Islámica.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán (FFI) - Redes sociales

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