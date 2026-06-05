Estrellas que Brillaron en su Primer Partido Mundial

Marcar en una Copa del Mundo es difícil; hacerlo en el primer partido es una presentación perfecta que solo unos pocos privilegiados han conseguido a lo largo de la historia.

Llegar a un Mundial ya representa la culminación de años de esfuerzo. Escuchar el himno nacional, saltar al campo y disputar el primer partido en el torneo más importante del futbol es una experiencia que millones de jugadores soñaron alguna vez. Sin embargo, para unos pocos privilegiados, ese estreno fue todavía más especial: marcaron un gol en su debut mundialista.

A lo largo de la historia, varias figuras que terminarían convirtiéndose en leyendas comenzaron su aventura en un Mundial encontrando la red desde su primera presentación. Algunos acabaron levantando el trofeo, mientras que otros se transformaron en máximos goleadores históricos o ídolos de sus países.

Pelé: el nacimiento de una leyenda

La historia más famosa probablemente sea la de Pelé. Con apenas 17 años, el brasileño debutó en el Mundial de Suecia 1958 durante los cuartos de final frente a Gales. Aquel adolescente que llegaba como una promesa marcó el único gol del encuentro y clasificó a Brasil a las semifinales. Fue el primero de los 12 goles que anotaría en los Mundiales y el inicio de una carrera que lo convertiría en el único futbolista tricampeón del mundo.

Pelé y Brasil conquistaron el Mundial México 1970 - El Gráfico de Argentina

Lionel Messi y el anuncio de una nueva era

Alemania 2006 sirvió como carta de presentación para Lionel Messi en un Mundial. El entonces juvenil argentino ingresó durante la goleada 6-0 sobre Serbia y Montenegro y dejó una actuación memorable. Primero asistió un gol y luego anotó el suyo para convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en marcar en una Copa del Mundo. Dieciséis años después, aquella promesa terminaría levantando la Copa del Mundo en Catar 2022.

Cristiano Ronaldo empezó una larga historia

El primer gol en un Mundial de Cristiano Ronaldo llegó al Mundial de Alemania 2006. Portugal enfrentaba a Irán cuando el delantero convirtió un penalti que selló la victoria de su selección. Con el paso de los años, Cristiano se convertiría en el primer futbolista capaz de marcar en cinco Copas del Mundo diferentes.

Celebración de Cristiano Ronaldo

Miroslav Klose: el inicio de un récord

Cuando Alemania enfrentó a Arabia Saudita en el Mundial de Corea-Japón 2002, un delantero poco conocido llamado Miroslav Klose marcó uno de los tres goles de cabeza que firmó aquella tarde. Doce años después, rompería el récord de Ronaldo Nazário y se convertiría en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos.

El alemán Miroslav Klose ganó el título de goleo en Alemania 2006 con 5 goles - FIFA

Gabriel Batistuta, el goleador que nunca fallaba

Argentina encontró en Gabriel Batistuta a uno de sus grandes artilleros de los años noventa. Su aventura en un Mundial comenzó en Estados Unidos 1994 con un gol ante Grecia. Aquella anotación fue apenas el inicio de una destacada trayectoria en la que alcanzó diez goles en este torneo y se consolidó como uno de los mejores delanteros de su generación.

Gabriel Batistuta, seleccionado de Argentina - FIFA

Thomas Müller irrumpió sin avisar

En su primer partido de un Mundial, Thomas Müller marcó frente a Australia y comenzó un torneo extraordinario que terminó con cinco goles y la Bota de Oro como máximo anotador.

Thomas Müller con la selección de Alemania -

Paolo Rossi y el primer paso hacia la inmortalidad

Mucho antes de convertirse en el héroe de Italia 1982, Paolo Rossi ya había mostrado su olfato goleador en Argentina 1978. El delantero anotó en su debut mundialista ante Francia. Cuatro años más tarde escribiría una de las historias más memorables de un Mundial al liderar a Italia hacia el título.

Paolo Rossi, leyenda del futbol de Italia - FIFA

Roger Milla desafió la edad

No todos los debutantes goleadores son jóvenes promesas. Roger Milla llegó a Italia 1990 con 38 años y sorprendió al planeta al marcar en su primer partido mundialista con Camerún. Su energía, sus celebraciones junto al banderín de córner y sus goles ayudaron a que la selección africana alcanzara los cuartos de final y protagonizara una de las mayores sorpresas en la historia del torneo.

Roger Milla y René Higuita disputan un balón en el Camerún vs. Colombia en 1990 - FIFA

Gary Lineker comenzó a lo grande

En México 1986 marcó un doblete en su estreno en Copa del Mundo y terminó el campeonato como máximo goleador. Su capacidad para aparecer en el área rival lo convirtió en uno de los delanteros más temidos de la década.

En México 1986 Lineker marcó un doblete en su estreno en Copa del Mundo y terminó el campeonato como máximo goleador. - FIFA

Un club reservado para elegidos

Con el Mundial 2026 a las puertas, una nueva generación de futbolistas tendrá la oportunidad de unirse a ese selecto grupo. Porque cada Copa del Mundo trae consigo nuevos héroes, y algunos de ellos apenas necesitan un partido para empezar a escribir su leyenda.

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