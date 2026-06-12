 Marruecos pierde dos jugadores por lesión para el Mundial
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12 junio / 13:00
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Czech Republic CRZ
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
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Brazil BRA
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12/06 19:00 HS
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Turkey TUR
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19/06 13:00 HS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
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Iraq IRA
Norway NOR
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Senegal SEN
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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England ENG
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Ghana GHA
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Croatia CRO
Croatia CRO
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Marruecos confirma la baja de dos jugadores clave para el Mundial por lesión

por Agencia EFE
El jugador de Marrueos Nayef Aguerd en una imagen de archivo, EFE
El jugador de Marrueos Nayef Aguerd en una imagen de archivo / FOTO: EFE

A pocas horas de su debut mundialista, Marruecos confirmó dos bajas sensibles y la incorporación de nuevos convocados.

La Federación Real Marroquí de Futbol (FRMF) confirmó oficialmente este viernes la ausencia de Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) y Nayef Aguerd en la lista definitiva de Marruecos para el Mundial de 2026, que arrancó este jueves, debido a lesiones, y su sustitución por Amin Sbai y Marwane Saadane.

En un comunicado, la FRMF explicó que el extremo del Real Betis Ez Abde sufre una lesión en la rodilla derecha con afectación del ligamento colateral interno, que requerirá un periodo prolongado de tratamiento y rehabilitación, lo que le impide participar en la fase final del torneo.

Por su parte, el defensa del Olympique de Marsella, Aguerd, "aunque ha mostrado una mejora notable en las últimas semanas", no llegará a recuperar por completo su forma física y competitiva antes del inicio de la competición, ya que el tiempo restante no es suficiente para asegurar su recuperación total, añade la nota.

Con base en los informes médicos acreditados y para garantizar la disponibilidad total del grupo desde el inicio de las competiciones, el seleccionador nacional, Mohamed Ouahbi, ha decidido convocar a Sbai (delantero) y Saadane (defensa) para integrarlos en la lista final de 26 jugadores.

Ambos ya participaron en los entrenamientos preparativos del equipo dentro de la lista ampliada de reservas, donde mostraron compromiso y preparación, según el comunicado.

La FRMF destacó además que el estado de salud general del resto de los jugadores del equipo inspira confianza y que la mayoría continúa su preparación en buenas condiciones.

Según los controles médicos realizados, su estado se ajusta a "las exigencias de esta fase decisiva y a las expectativas de los aficionados marroquíes".

Marruecos llega al Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, como una de las selecciones emergentes del futbol internacional tras firmar una histórica actuación en Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Los "Leones del Atlas" debutarán el torneo frente a Brasil este sábado (4 de la tarde, hora de Guatemala) en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York.

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