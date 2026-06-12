 Primera Visita al VAR y Evitar Pérdidas de Tiempo
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-- Canada Canada Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina --
12 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
USA Canada Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Primera visita al VAR y conteo para evitar pérdidas de tiempo

por Agencia EFE
El árbitro brasileño Wilton Sampaio durante el juego inaugural del Mundial 2026, EFE
El árbitro brasileño Wilton Sampaio durante el juego inaugural del Mundial 2026 / FOTO: EFE

La revisión de una posible expulsión en el partido inaugural marcó el estreno de las nuevas reglas arbitrales aprobadas por la IFAB para el Mundial 2026.

La primera visita al monitor, reclamado por los encargados del VAR para testar una potencial tarjeta roja, en la recta final del partido inaugural, puso en marcha las nuevas normativas del reglamento aprobadas en febrero pasado por la IFAB (International Football Association Board) que entran en vigor con el arranque del Mundial 2026.

Fue la acción en la que el sudafricano Themba Zwane propinó un manotazo, en un forcejeo fuera del área, sobre Roberto Alvarado. El árbitro brasileño Wilton Sampaio sacó la tarjeta roja después de la revisión y de explicar, sobre el césped, por su micrófono, la jugada y la decisión.

La argumentación a los espectadores, que sucede ya en algunas ligas, fue la novedad. Sampaio se dirigió a los aficionados y les comunicó la decisión.

En un duelo sin excesiva tensión ni malos modos hubo tres expulsados, dos de los visitantes y una de México, aunque solo ésta mereció la comprobación en el monitor. Se quedó Sudáfrica con nueve porque antes, al inicio de la segunda parte del partido disputado en el estadio Azteca, en el minuto 50, una falta al borde del área de Yaya Sithole sobre el mexicano Brian Gutiérrez, que enfilaba en solitario la meta visitante, terminó con expulsión del defensa sudafricano.

No hubo debate, la jugada fue clara y el árbitro no siquiera tuvo que recurrir al VAR. Después llegó la de Themba Zwane y en el añadido la que sufrió México, de César Montes que tampoco tuvo comprobación.

Fueron estas las únicas situaciones en las que el colegiado acaparó el protagonismo en esta inicio del Mundial para el que hay previstas varias novedades destinadas a agilizar el juego o evitar que los futbolistas se tapen la boca mientras se encara con un rival.

Agilizar el juego y evitar las interrupciones son algunas de las iniciativas disciplinarias que van a entrar en acción en el Mundial. De hecho, el árbitro inició el conteo cada vez que había que reiniciar el encuentro por un fuera de banda, un saque de esquina o de portería, con la mano alzada y cada dedo un segundo.

Y es que para cada saque los jugadores solo cuentan con cinco segundos, para los cambios diez. Del resto, como atención médica o las confrontaciones con la boca tapada, o revisiones de tarjetas por el VAR o en un corner, ahora susceptible también de revisión, no se dio el caso.

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