Primera Visita al VAR y Evitar Pérdidas de Tiempo

La revisión de una posible expulsión en el partido inaugural marcó el estreno de las nuevas reglas arbitrales aprobadas por la IFAB para el Mundial 2026.

La primera visita al monitor, reclamado por los encargados del VAR para testar una potencial tarjeta roja, en la recta final del partido inaugural, puso en marcha las nuevas normativas del reglamento aprobadas en febrero pasado por la IFAB (International Football Association Board) que entran en vigor con el arranque del Mundial 2026.

Fue la acción en la que el sudafricano Themba Zwane propinó un manotazo, en un forcejeo fuera del área, sobre Roberto Alvarado. El árbitro brasileño Wilton Sampaio sacó la tarjeta roja después de la revisión y de explicar, sobre el césped, por su micrófono, la jugada y la decisión.

La argumentación a los espectadores, que sucede ya en algunas ligas, fue la novedad. Sampaio se dirigió a los aficionados y les comunicó la decisión.

En un duelo sin excesiva tensión ni malos modos hubo tres expulsados, dos de los visitantes y una de México, aunque solo ésta mereció la comprobación en el monitor. Se quedó Sudáfrica con nueve porque antes, al inicio de la segunda parte del partido disputado en el estadio Azteca, en el minuto 50, una falta al borde del área de Yaya Sithole sobre el mexicano Brian Gutiérrez, que enfilaba en solitario la meta visitante, terminó con expulsión del defensa sudafricano.

No hubo debate, la jugada fue clara y el árbitro no siquiera tuvo que recurrir al VAR. Después llegó la de Themba Zwane y en el añadido la que sufrió México, de César Montes que tampoco tuvo comprobación.

Fueron estas las únicas situaciones en las que el colegiado acaparó el protagonismo en esta inicio del Mundial para el que hay previstas varias novedades destinadas a agilizar el juego o evitar que los futbolistas se tapen la boca mientras se encara con un rival.

Agilizar el juego y evitar las interrupciones son algunas de las iniciativas disciplinarias que van a entrar en acción en el Mundial. De hecho, el árbitro inició el conteo cada vez que había que reiniciar el encuentro por un fuera de banda, un saque de esquina o de portería, con la mano alzada y cada dedo un segundo.

Y es que para cada saque los jugadores solo cuentan con cinco segundos, para los cambios diez. Del resto, como atención médica o las confrontaciones con la boca tapada, o revisiones de tarjetas por el VAR o en un corner, ahora susceptible también de revisión, no se dio el caso.

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