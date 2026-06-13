 La conmovedora historia de Can Uzun y Kenan Y1ld1z en la Copa del Mundo
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25/06 20:00 HS
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La conmovedora historia de Can Uzun y Kenan Y1ld1z en la Copa del Mundo

por Oliver Paniagua
Can Uzun y Kenan Yıldız, la historia de amistad que llegó hasta la Copa del Mundo., Redes sociales.
Can Uzun y Kenan Yıldız, la historia de amistad que llegó hasta la Copa del Mundo. / FOTO: Redes sociales.

La historia que emociona en la selección de Turquía.

La historia de Can Uzun y Kenan Yıldız se ha convertido en una de las más emotivas de la Copa del Mundo, al representar el camino de dos jóvenes que pasaron de compartir su infancia a vestir juntos la camiseta de la selección de Turquía en el escenario más importante del futbol.

Ambos nacieron en 2005 en Alemania y sus vidas se cruzaron desde muy pequeños en la ciudad de Ratisbona, donde comenzaron a dar sus primeros pasos en el futbol en las categorías infantiles del Jahn Regensburg. Desde entonces, compartieron entrenamientos, sueños y una amistad que con el tiempo se transformaría en algo más grande dentro del deporte profesional.

El talento, sin embargo, los llevó por caminos distintos en el futbol de clubes. Kenan Yıldız continuó su desarrollo en el Bayern Múnich antes de dar el salto a la Juventus, donde se consolidó como una de las jóvenes promesas del futbol europeo. Por su parte, Can Uzun se formó en el Núremberg y posteriormente logró afianzarse en el Eintracht Frankfurt, destacando por su crecimiento constante en la élite alemana.

Motivados por el orgullo de sus raíces familiares 

A pesar de haber crecido en Alemania y no haber jugado en la primera división turca, ambos tomaron la decisión de representar a Turquía a nivel internacional, motivados por el orgullo de sus raíces familiares y el deseo de honrar su identidad.

El destino terminó reuniéndolos en la Copa del Mundo, en el regreso de Turquía al torneo tras 24 años de ausencia. Allí, los dos amigos de la infancia volvieron a compartir vestuario en el escenario más importante del planeta, cerrando un círculo que comenzó en las calles de Alemania.

Soy amigo de Kenan Yıldız desde que teníamos cinco años. Crecimos juntos. Ahora estamos juntos en la Copa del Mundo. Estamos viviendo un sueño en este momento", expresó Can Uzun, reflejando la emoción de una historia marcada por la amistad, el sacrificio y el cumplimiento de un sueño compartido.

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