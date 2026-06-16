 Clave del Día 6 del Mundial 2026: Lo Que Debes Saber
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Lo que debe saber del día 6 del Mundial 2026

por Amilcar Avila
Argentina, liderada por Messi, comienza hoy la defensa del título., EFE
Argentina, liderada por Messi, comienza hoy la defensa del título. / FOTO: EFE

La jornada 6 del Mundial 2026 estará marcada por los debuts de Argentina, Francia y Noruega, mientras Messi, Mbappé y Haaland concentran los focos en un día de alto voltaje futbolístico.

El sexto día del Mundial 2026 reúne a varias de las máximas figuras del fútbol mundial. Lionel Messi reaparece con Argentina en la defensa de su título, Kylian Mbappé lidera el estreno de Francia y Erling Haaland vive su esperado debut en una Copa del Mundo.

1. El momento de Messi y del campeón del mundo

Lionel Messi apunta al once titular, ya recuperado de su lesión, para el estreno de Argentina en el Mundial 2026. La actual campeona del mundo, ganadora en Catar 2022, no solo asume la defensa del título, sino también la condición de favorito, advertida por el inicio de otros candidatos en el torneo y por su debut hace tres años y medio en Catar, con derrota ante Arabia Saudí. Su rival será Argelia, que ha ganado siete de sus últimos nueve encuentros.

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Lionel Messi vistiendo la camisola de la Selección de Argentina - EFE

2. Senegal mide a Mbappé, Olise, Doué y Dembelé

En 2002, en el mismo primer partido, Senegal se impuso por 0-1 a Francia, que empieza su camino en el Mundial 2026 como un bloque temible para cualquiera, con Kylian Mbappé, Michael Olise, Desiré Doué y Ousmane Dembelé en su frente de ataque para el debut. También es un reinicio para el combinado galo, que falló en la Eurocopa 2024. Ha jugado las dos últimas finales de los Mundiales. Fue campeón en 2018 y subcampeón en 2022. Quiere más.

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Désiré Doué se consolida como referente de Francia - FIFA

3. Haaland irrumpe en el Mundial

Erling Haaland, autor de 51 goles en esta campaña entre el Manchester City y la selección noruega, entra en juego en un Mundial. El primero para el goleador de 1,95 metros que lidera a Noruega, pero que no es el único valor del retorno de su equipo a la primera plana planetaria. Martín Odegaard o Alexander Sorloth también caminan junto a él en esta aventura, que empieza contra Irak, capaz de igualar a uno con España en un amistoso reciente.

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Erling Haaland, seleccionado noruego - FIFA

4. El empate de Uruguay alivia a España

Un gol de Maximiliano Araujo en el segundo tiempo dio el empate a Uruguay contra Arabia Saudí (1-1) y alivió a España, con todo igualado en el grupo después de su fiasco inicial frente a Cabo Verde, con la que intentó 27 remates sin un solo gol sobre la portería de Vozinha. "Era un partido ganable, pero no ganamos", lamentó Marcelo Bielsa, el seleccionador del conjunto celeste. En la próxima cita, España-Arabia Saudí y Uruguay-Cabo Verde.

5. Irán empata y denuncia "opresión" en el Mundial

Irán entró en juego en el Mundial y en Estados Unidos con un empate en Los Ángeles contra Nueva Zelanda (2-2). Al término del partido, su seleccionador, Amir Ghalenoei, aseguró que las autoridades estadounidenses han obligado a su equipo a abandonar "inmediatamente" el país, aunque tuvieran acordado quedarse una noche más en la ciudad californiana para descansar antes de volver a su campo base en Tijuana (México).

Con información de EFE

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Celebración de Irán frente a Nueva Zelanda - EFE
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