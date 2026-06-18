¿Quién es Silvia Nadal, la sheriff que conquista el Mundial 2026?

La historia de Silvia Nadal, la sheriff que se hizo viral cantando por Uruguay.

La Copa del Mundo 2026 ha dejado postales inolvidables dentro y fuera de la cancha, pero pocas han generado tanta emoción como la de Silvia Nadal, una sheriff uruguaya radicada en Estados Unidos que se volvió viral al cantar con lágrimas en los ojos Cielo de un solo color durante el debut de Uruguay en el torneo.

Nacida en el departamento de Treinta y Tres, aunque criada en Montevideo, Silvia emigró a Estados Unidos en la década de 1990 en busca de nuevas oportunidades. Antes de vestir un uniforme policial estudió enfermería y desempeñó distintos trabajos, hasta que decidió perseguir uno de sus mayores sueños: convertirse en agente del orden.

Con el tiempo ingresó a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, donde actualmente presta servicio. Su pasión por Uruguay y por el futbol la llevó a solicitar ser asignada al partido inaugural de la selección celeste en Miami, una petición que finalmente fue aprobada.

Nadal custodió a familiares de futbolistas uruguayos

El pasado 15 de junio, Nadal tuvo la responsabilidad de custodiar a familiares de futbolistas uruguayos ubicados en una de las tribunas cercanas al campo. Aunque debía permanecer atenta a sus labores y de espaldas al terreno de juego, vivió un momento que jamás olvidará.

Antes del inicio del encuentro comenzó a sonar Cielo de un solo color, la emblemática canción de la banda uruguaya No Te Va Gustar, entonada por miles de aficionados en el estadio. Silvia no pudo contener la emoción y comenzó a cantar mientras intentaba mantener la compostura.

La escena fue captada por una persona vinculada a la FIFA, que posteriormente solicitó autorización para compartir el video en redes sociales. Tras recibir el visto bueno de la Oficina del Sheriff, las imágenes fueron publicadas y rápidamente se hicieron virales, acumulando más de nueve millones de reproducciones.

En otro de los momentos más comentados, un integrante de la Asociación Uruguaya de Futbol le entregó un pin con el escudo de la AUF, que Silvia besó antes de colocarlo en su uniforme.

Hoy, la sheriff uruguaya asegura que su teléfono está repleto de mensajes y llamadas desde su país natal, mientras disfruta de una inesperada fama nacida de un gesto espontáneo que reflejó el sentimiento de miles de hinchas celestes en el Mundial.

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