¿Quién es Silvia Nadal, la sheriff que conquista el Mundial 2026?

 ¿Quién es Silvia Nadal, la sheriff que conquista el Mundial?
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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53
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

¿Quién es Silvia Nadal, la sheriff que conquista el Mundial 2026?

por Oliver Paniagua
Silvia Nadal, la sheriff uruguaya que cantó por la Celeste y conquistó las redes., Redes sociales.
Silvia Nadal, la sheriff uruguaya que cantó por la Celeste y conquistó las redes. / FOTO: Redes sociales.

La historia de Silvia Nadal, la sheriff que se hizo viral cantando por Uruguay.

La Copa del Mundo 2026 ha dejado postales inolvidables dentro y fuera de la cancha, pero pocas han generado tanta emoción como la de Silvia Nadal, una sheriff uruguaya radicada en Estados Unidos que se volvió viral al cantar con lágrimas en los ojos Cielo de un solo color durante el debut de Uruguay en el torneo.

Nacida en el departamento de Treinta y Tres, aunque criada en Montevideo, Silvia emigró a Estados Unidos en la década de 1990 en busca de nuevas oportunidades. Antes de vestir un uniforme policial estudió enfermería y desempeñó distintos trabajos, hasta que decidió perseguir uno de sus mayores sueños: convertirse en agente del orden.

Con el tiempo ingresó a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, donde actualmente presta servicio. Su pasión por Uruguay y por el futbol la llevó a solicitar ser asignada al partido inaugural de la selección celeste en Miami, una petición que finalmente fue aprobada.

Nadal custodió a familiares de futbolistas uruguayos

El pasado 15 de junio, Nadal tuvo la responsabilidad de custodiar a familiares de futbolistas uruguayos ubicados en una de las tribunas cercanas al campo. Aunque debía permanecer atenta a sus labores y de espaldas al terreno de juego, vivió un momento que jamás olvidará.

Antes del inicio del encuentro comenzó a sonar Cielo de un solo color, la emblemática canción de la banda uruguaya No Te Va Gustar, entonada por miles de aficionados en el estadio. Silvia no pudo contener la emoción y comenzó a cantar mientras intentaba mantener la compostura.

La escena fue captada por una persona vinculada a la FIFA, que posteriormente solicitó autorización para compartir el video en redes sociales. Tras recibir el visto bueno de la Oficina del Sheriff, las imágenes fueron publicadas y rápidamente se hicieron virales, acumulando más de nueve millones de reproducciones.

En otro de los momentos más comentados, un integrante de la Asociación Uruguaya de Futbol le entregó un pin con el escudo de la AUF, que Silvia besó antes de colocarlo en su uniforme.

Hoy, la sheriff uruguaya asegura que su teléfono está repleto de mensajes y llamadas desde su país natal, mientras disfruta de una inesperada fama nacida de un gesto espontáneo que reflejó el sentimiento de miles de hinchas celestes en el Mundial.

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