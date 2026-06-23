Bellingham tras empate ante Ghana: 'No merecía ser MVP'

Jude Bellingham se resta méritos tras empate de Inglaterra.

Jude Bellingham sorprendió con una autocrítica poco habitual luego del empate sin goles entre Inglaterra y Ghana en la segunda jornada del Mundial 2026. Pese a haber sido elegido como el mejor jugador del partido, el mediocampista inglés aseguró que el reconocimiento debió quedarse en el equipo africano.

La Selección de Inglaterra no logró repetir la actuación mostrada en su debut ante Croacia, cuando se impuso por 4-2 y dejó buenas sensaciones como una de las candidatas al título. Frente a Ghana, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel dominó varios pasajes del encuentro, pero fue incapaz de romper el sólido planteamiento defensivo de su rival.

Tras el pitido final, Bellingham recibió el premio al Jugador del Partido, aunque reconoció que no estaba de acuerdo con la decisión.

Honestamente, no lo merecía. Probablemente se lo debieron dar a alguno de ellos, quienes defendieron muy bien", declaró el futbolista del Real Madrid en una entrevista posterior al encuentro.

El inglés también agradeció a quienes votaron por él, aunque admitió que tuvo dificultades para influir en el juego.

Tuve un par de momentos, fue duro entrar en el partido, pero estoy agradecido con quien haya votado por mí", añadió.

La reflexión de Bellingham

Bellingham aprovechó además para lanzar una reflexión sobre el desempeño habitual de Inglaterra en los grandes torneos y calificó el empate ante Ghana como parte de una tendencia repetida en la selección.

Como siempre, la fiebre del segundo partido, ¿no? Con Inglaterra ganas el primero, lo haces bien y luego empatas el segundo, pero está bien", comentó.

Con cuatro puntos tras dos jornadas, Inglaterra se mantiene en una posición favorable para avanzar a la siguiente ronda, aunque las declaraciones de Bellingham reflejaron el inconformismo dentro del plantel tras dejar escapar dos puntos ante una selección ghanesa que resistió con orden durante los 90 minutos.

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