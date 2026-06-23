 Bellingham tras empate ante Ghana: 'No merecía ser MVP'
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-- Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina Qatar Qatar --
24 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
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Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Bellingham tras empate ante Ghana: 'No merecía ser MVP'

por Oliver Paniagua
Jude Bellingham en conferencia de prensa - EFE
Jude Bellingham en conferencia de prensa / FOTO: Agencia EFE

Jude Bellingham se resta méritos tras empate de Inglaterra.

Jude Bellingham sorprendió con una autocrítica poco habitual luego del empate sin goles entre Inglaterra y Ghana en la segunda jornada del Mundial 2026. Pese a haber sido elegido como el mejor jugador del partido, el mediocampista inglés aseguró que el reconocimiento debió quedarse en el equipo africano.

La Selección de Inglaterra no logró repetir la actuación mostrada en su debut ante Croacia, cuando se impuso por 4-2 y dejó buenas sensaciones como una de las candidatas al título. Frente a Ghana, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel dominó varios pasajes del encuentro, pero fue incapaz de romper el sólido planteamiento defensivo de su rival.

Tras el pitido final, Bellingham recibió el premio al Jugador del Partido, aunque reconoció que no estaba de acuerdo con la decisión.

Honestamente, no lo merecía. Probablemente se lo debieron dar a alguno de ellos, quienes defendieron muy bien", declaró el futbolista del Real Madrid en una entrevista posterior al encuentro.

El inglés también agradeció a quienes votaron por él, aunque admitió que tuvo dificultades para influir en el juego.

Tuve un par de momentos, fue duro entrar en el partido, pero estoy agradecido con quien haya votado por mí", añadió.

La reflexión de Bellingham

Bellingham aprovechó además para lanzar una reflexión sobre el desempeño habitual de Inglaterra en los grandes torneos y calificó el empate ante Ghana como parte de una tendencia repetida en la selección.

Como siempre, la fiebre del segundo partido, ¿no? Con Inglaterra ganas el primero, lo haces bien y luego empatas el segundo, pero está bien", comentó.

Con cuatro puntos tras dos jornadas, Inglaterra se mantiene en una posición favorable para avanzar a la siguiente ronda, aunque las declaraciones de Bellingham reflejaron el inconformismo dentro del plantel tras dejar escapar dos puntos ante una selección ghanesa que resistió con orden durante los 90 minutos.

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