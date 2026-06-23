Cristiano Ronaldo ignora a periodista por pregunta sobre Messi

El momento, grabado tras el partido entre Portugal y Uzbekistán, se ha difundido en redes sociales y ha generado debate entre aficionados.

En redes sociales se ha viralizado un video grabado en la zona mixta tras el partido entre Portugal y Uzbekistán en el Mundial 2026, en el que Cristiano Ronaldo aparece conversando con periodistas mientras es consultado sobre Lionel Messi.

En las imágenes, varios reporteros realizan preguntas al delantero portugués, entre ellas una relacionada con el desempeño reciente del argentino y sus dos goles anotados en su último partido, según se menciona en la propia consulta del periodista.

Sin embargo, cuando la pregunta sobre Messi es planteada, Cristiano Ronaldo no ofrece respuesta y continúa prestando atención a otros comunicadores, respondiendo únicamente con un "Dale, dale, dale", mientras ignora la consulta sobre Messi, quien el lunes se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose.

El gesto ha sido interpretado de distintas formas por usuarios en plataformas digitales, donde el fragmento ha generado debate entre quienes consideran que el jugador evitó deliberadamente la pregunta y quienes sostienen que simplemente no escuchó o decidió no detenerse en ese momento.

El video se enmarca en el contexto de la alta exposición mediática de ambos futbolistas durante el torneo, donde tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi continúan siendo protagonistas del foco informativo pese al paso de los años.

Por ahora, no existe una declaración oficial del entorno del futbolista portugués respecto al video viral, que sigue acumulando reproducciones y comentarios en las redes sociales.

La rivalidad deportiva entre ambos futbolistas, considerada una de las más influyentes de la historia del balompié moderno, continúa generando atención cada vez que alguno de los dos aparece en el centro de la conversación pública.

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