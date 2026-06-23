Padre simula llamada con Messi y la reacción de su hijo se vuelve viral en redes

El emotivo momento se ha difundido ampliamente en redes sociales en medio de la fiebre por el Mundial, donde Lionel Messi continúa siendo protagonista tras su histórico registro goleador.

Un video que circula en redes sociales ha generado miles de reacciones luego de mostrar la emotiva reacción de un niño al creer que su padre estaba hablando por teléfono con Lionel Messi.

En la grabación, el adulto simula una llamada con el astro argentino y mantiene la actuación frente a su hijo, quien observa la escena con sorpresa y emoción, convencido de que el campeón del mundo se encuentra al otro lado de la línea.

El momento, cargado de ternura, ha sido ampliamente compartido en plataformas como X, TikTok, Instagram y Facebook, donde usuarios han destacado la inocencia y la espontaneidad del menor, lo que ha impulsado la viralización del contenido en pocas horas.

La difusión del video coincide con un ambiente de alta efervescencia futbolística en el contexto del Mundial, que este año se realiza en Estados Unidos, México, y Canadá, donde la atención global se mantiene sobre las grandes figuras del torneo y sus actuaciones históricas.

En ese marco, Lionel Messi vuelve a ocupar un lugar central en la conversación futbolera internacional, en especial tras consolidarse recientemente como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, un hito que ha intensificado aún más el interés y la admiración del público en torno a su figura.

La camiseta de Messi es la más decorada del Mundial 2026 - AFA

El fenómeno de este tipo de videos se ha vuelto cada vez más común en redes sociales, donde las bromas familiares con celebridades del fútbol generan altos niveles de interacción. En este caso, la combinación entre la figura de Messi y la reacción genuina del menor ha sido clave para su rápida difusión.

El video continúa acumulando reproducciones y se mantiene entre los contenidos más compartidos del día, reforzando la tendencia de contenidos emocionales que dominan las plataformas digitales en periodos de alta actividad futbolística.

Etiquetas