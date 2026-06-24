VIDEO: Un gesto de Lamine Yamal con Brasil que nadie esperaba en el Mundial 2026

Lamine Yamal vuelve a generar debate por su admiración hacia Neymar.

En plena disputa del Mundial 2026, un detalle fuera del terreno de juego volvió a colocar a Brasil en el centro de la conversación internacional, luego de que el joven delantero español Lamine Yamal apareciera luciendo una gorra de la selección brasileña durante una aparición pública.

El momento fue difundido en redes sociales por su madre, Sheila Ebana, en un video familiar donde el futbolista del FC Barcelona comparte tiempo con su hermano menor. Aunque la escena parecía cotidiana, un elemento no pasó desapercibido: la gorra de la Selección de Brasil.

El gesto rápidamente generó reacciones entre los aficionados, especialmente en Brasil, donde muchos lo interpretaron como una nueva muestra de admiración hacia Neymar Jr., figura a la que Yamal ha señalado en varias ocasiones como una de sus grandes inspiraciones futbolísticas.

La relación simbólica entre ambos jugadores no es nueva. Yamal ha reconocido públicamente que Neymar influyó en su estilo de juego desde sus primeros años de formación, lo que ha alimentado la percepción de un vínculo especial entre el talento emergente español y el ídolo brasileño.

Video de Lamine Yamal genera ola de comentarios

En redes sociales, el gesto no tardó en viralizarse. Algunos aficionados brasileños bromearon incluso con la posibilidad de verlo vestir algún día la camiseta de la Canarinha, mientras otros destacaron el respeto del jugador por la historia del futbol brasileño.

El contexto también añade un matiz especial. Neymar atraviesa la fase final de su recuperación física y su posible regreso con Brasil ha generado expectativa en torno al cierre de la fase de grupos del torneo, donde la selección sudamericana busca consolidar su clasificación.

Brasil llega con buen ritmo tras una victoria por 3-0 ante Haití y un empate 1-1 frente a Marruecos, y se prepara para su último partido de grupo ante Escocia. Por su parte, España, con Yamal como una de sus principales figuras, cerrará su fase inicial frente a Uruguay en Guadalajara.

Mientras tanto, un simple accesorio volvió a encender la conversación: la influencia de Neymar sigue trascendiendo generaciones y, para muchos hinchas, incluso cruzando fronteras.

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