El decisivo Noruega-Francia, más allá de Haaland y Mbappé

 Noruega vs Francia: Más que Haaland y Mbappé en el partido
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-- Norway Norway France France --
26 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El decisivo Noruega-Francia, más allá de Haaland y Mbappé

por Amilcar Avila
Duelo entre Francia y Noruega,
Duelo entre Francia y Noruega / FOTO:

Mientras los focos apuntan directamente a las estrellas relucientes de Erling Haaland y Kylian Mbappé, el partido entre Noruega y Francia de este viernes, decisivo para resolver el primer puesto del grupo I, tiene otros nombres que pueden ser claves en el desenlace del encuentro y del cuarteto.

Del diferencial Michael Olise, el Balón de Oro Ousmane Dembélé o el fiable portero Mika Maignan en Francia al poderoso Alexander Sorloth, el talentoso Martin Odegaard o el atrevimiento de Antonio Nusa en Noruega.

1. Michael Olise

Ya ha dado tres goles en este Mundial 2026, además de participar en otro. Su conexión con Mbappé lo hacen aún más peligroso para sus rivales cuando juega en la selección francesa. En esta temporada ya ha anotado 27 goles y ha dado 37 entre su club, el Bayern Múnich, y su selección. Puede jugar por el extremo derecho o por dentro. Es diferencial en cualquier parte del terreno donde juegue.

2. Martin Odegaard

Campeón de la ‘Premier League’ inglesa y finalista de la Liga de Campeones, su importancia capital en el Arsenal también se representa, incluso aún más, con Noruega, con la que ya suma 70 partidos. En su primer Mundial ha repartido ya dos asistencias de gol en los dos primeros encuentros. De su visión, su ejecución y sus avances dependerá buena parte del éxito que se propone Noruega ante Francia.

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Martin Odegaard es el capitán de Noruega - Redes

3. Ousmane Dembélé

Nunca había marcado ni en una fase de un Mundial ni de una Eurocopa, hasta el pasado lunes contra Irak, cuando anotó un tanto que lo reivindica contra las últimas dudas y los contrastes evidentes entre su rendimiento con su club, el París Saint-Germain, con el que es el vigente Balón de Oro, y con su selección, con la que ha sido campeón del mundo, pero con la que apenas ha conseguido ocho goles en 61 encuentros, además de seis asistencias.

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Celebración de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé - Agencia EFE

4. Antonio Nusa

Extremo del Leipzig, de 21 años, desbordante, atrevido e insistente, Antonio Nusa es otro de los puntos fuertes del ataque de la selección de Noruega, con la que ha disputado 26 encuentros, los últimos once de manera inalterable. Ha marcado siete goles y ha dado otros cuatro en sus últimos quince duelos como internacional. Ha sido titular en los dos choques del Mundial 2026 desde el sector izquierdo.

5. Mike Maignan

Portero de reflejos y garantías del Milan, destacado en la última Eurocopa de Francia, es el titular indudable en la portería para Didier Deschamps desde 2023 hasta ahora, ya con 42 encuentros internacionales con Francia, con un solo en contra en este Mundial, con 19 porterías a cero en todo ese recorrido, aunque solo seis de los últimos 18, y como obstáculo final para el certero remate de Erling Haaland.

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Mike Maignan el portero titular de la selección de Francia en el Mundial 2026 - Redes

6. Alexander Sorloth

Autor de veinte goles con el Atlético de Madrid, aún no ha estrenado su cuenta en el Mundial 2026. Titular tanto en el primer duelo contra Irak, con triunfo por 4-1, como en el segundo frente a Senegal (3-2), pero por el lado derecho, no como referencia en punta, ha rematado dos veces en este torneo, sin el éxito del gol. Su envergadura y sus rupturas al espacio, pese a su 1,96 de altura, pueden ser también un plus ofensivo de Noruega más allá de Haaland frente a Francia. Suma 26 goles en 74 partidos como internacional, ninguno en los siete choques más recientes y solo dos en los doce últimos. Con información de EFE

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Alexander Sorloth es uno de los referentes del ataque de Noruega - FIFA
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