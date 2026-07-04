Nuevo video del niño arrolla a monjes en Tailandia

Un nuevo video captado desde otro ángulo muestra el momento exacto en que una camioneta conducida por un niño de 11 años arrolló a un grupo de monjes budistas durante una peregrinación en la provincia de Mukdahan, Tailandia. La tragedia dejó ocho monjes fallecidos y 23 personas heridas.
Las imágenes, difundidas por medios locales un día después del accidente, ofrecen una perspectiva distinta del impacto. En el video se observa cómo la camioneta, que circulaba a gran velocidad, se desvía hacia la orilla de la carretera y embiste al grupo de religiosos que caminaba con destino a un templo en la provincia de Ubon Ratchathani.
De acuerdo con las autoridades, cinco monjes murieron en el lugar del accidente y otros tres fallecieron posteriormente en un hospital a causa de la gravedad de sus heridas. Además, cuatro de los lesionados permanecen en estado crítico.
Menor habría tomado el auto sin autorización
El jefe de la Policía Provincial de Mukdahan, Pairoj Thaiphutra, informó que el conductor era un niño de 11 años con necesidades especiales, quien presuntamente tomó sin autorización la camioneta de su familia y recorrió unos 10 kilómetros antes del fatal incidente.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso, mientras el nuevo video ha vuelto a generar conmoción por la crudeza de las imágenes y ofrece una visión diferente de cómo ocurrió el accidente.