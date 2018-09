Video: Vientos del huracán Florence ponen en movimiento una rueda de Chicago - Emisoras Unidas

La tormenta Florence tocó tierra cerca de Wrightsville Beach, Carolina del Norte, Estados Unidos, con fuerza de categoría 1.

Las calles en varias localidades tienen hasta dos metros de agua y hay estructuras destrozadas.

Los vientos y lluvias son tan fuertes que pusieron en movimiento una rueda de Chicago en el estado de Virginia.

En un video difundido en Twitter, se logra apreciar la estructura en movimiento como si la hubiesen activado.

Winds at the VB #oceanfront spin the ferris wheel at 15th street. #13StormMode #Florence @13NewsNow @13PhilipT pic.twitter.com/RqFECY0v4K

— Jon Goodwin (@13JGoody) 14 de septiembre de 2018