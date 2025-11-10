Súper Deportivo: Emisión 10 Nov 2025 - Lo Último en Deportes

Hoy en el Super Deportivo, cobertura y análisis de Selección Nacional de Guatemala que juega el jueves ante Panamá, fecha 19 del Torneo Apertura 2025 y cómo quedan las semifinales de Liga Primera División. Tenemos voces de los protagonistas.
Videos
Súper Deportivo: ¿Cómo quedan las semifinales de Liga Primera División?
- por Ivonne Gordillo
- 23:02, Nov 10 2025
-
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Tecnología
Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos
- por Luisa Maria Godinez
- 10:52 AM, Oct 27
Farándula
¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan
- por Luisa Maria Godinez
- 12:12 PM, Oct 28
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.