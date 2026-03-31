 Fuertes lluvias afectan tránsito y procesiones este Martes Santo
Nacionales

Fuertes lluvias complican el tránsito este Martes Santo, procesiones también resultaron afectadas

Lluvias de moderadas a fuertes se reportan en varios puntos de la ciudad de Guatemala, afectando la movilidad y las actividades religiosas.

Compartir:
Jesús Nazarenos de Rectoría del Carmen, Los Señores De Mi Devoción
Jesús Nazarenos de Rectoría del Carmen / FOTO: Los Señores De Mi Devoción

Las intensas lluvias sorprendieron a miles de personas en distintos puntos del país durante la tarde y noche del martes, generando complicaciones en la movilidad y obligando a las autoridades a mantenerse en alerta.

Estas precipitaciones fuertes afectaron especialmente a sectores de la capital y al menos otras cinco regiones del territorio nacional, donde vecinos reportaron calles anegadas y viviendas en riesgo debido al rápido acumulado de agua.

Bomberos y personal de emergencia acudieron a distintas zonas para dar apoyo y atender a familias afectadas por inundaciones repentinas y deslizamientos localizados.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió una alerta preventiva frente al incremento de lluvias, advirtiendo sobre la posibilidad de crecidas de ríos y corrientes repentinas.

La entidad recomendó a la población tomar precauciones, especialmente al circular cerca de ríos y barrancos, así como evitar cruzar calles inundadas.

Principales zonas afectadas

Vecinos de municipios como Villa Nueva, Mixco, Santa Catarina Pinula y puntos del centro capitalino reportaron avenidas cubiertas de agua y tráfico colapsado, mientras que vehículos quedaron varados en inundaciones.

En el área Norte y Nororiente se reportaron ráfagas de viento acompañando las lluvias, que provocaron la caída de ramas y obstrucciones sobre vías principales.

Los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Quetzaltenango también registraron lluvias intensas que generaron incidentes menores, como afectación de cultivos e interrupciones momentáneas de energía eléctrica según reportes de autoridades locales.

Debido a la fuertes lluvias el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Esperanza de la Ermita de Santa Lucía ingresó a San José Catedral, en La Antigua Guatemala, retornará a su templo al cesar las lluvias. 

Asimismo, Cortejo procesional de El Calvario fue suspendido por fuertes lluvias en La Antigua Guatemala. 

En Portada

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del paíst
Nacionales

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del país

01:46 PM, Abr 05
Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mitat
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

05:00 PM, Abr 05
Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

03:49 PM, Abr 05
El próximo rival de Lester Martínez está en juegot
Deportes

El próximo rival de Lester Martínez está en juego

01:45 PM, Abr 05
Trump insiste en desatar el infierno en Irán el martes si no reabre Ormuzt
Internacionales

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre Ormuz

10:34 AM, Abr 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos