Fuertes lluvias afectan tránsito y procesiones este Martes Santo

Las intensas lluvias sorprendieron a miles de personas en distintos puntos del país durante la tarde y noche del martes, generando complicaciones en la movilidad y obligando a las autoridades a mantenerse en alerta.
Estas precipitaciones fuertes afectaron especialmente a sectores de la capital y al menos otras cinco regiones del territorio nacional, donde vecinos reportaron calles anegadas y viviendas en riesgo debido al rápido acumulado de agua.
Bomberos y personal de emergencia acudieron a distintas zonas para dar apoyo y atender a familias afectadas por inundaciones repentinas y deslizamientos localizados.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió una alerta preventiva frente al incremento de lluvias, advirtiendo sobre la posibilidad de crecidas de ríos y corrientes repentinas.
La entidad recomendó a la población tomar precauciones, especialmente al circular cerca de ríos y barrancos, así como evitar cruzar calles inundadas.
Principales zonas afectadas
Vecinos de municipios como Villa Nueva, Mixco, Santa Catarina Pinula y puntos del centro capitalino reportaron avenidas cubiertas de agua y tráfico colapsado, mientras que vehículos quedaron varados en inundaciones.
En el área Norte y Nororiente se reportaron ráfagas de viento acompañando las lluvias, que provocaron la caída de ramas y obstrucciones sobre vías principales.
Los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Quetzaltenango también registraron lluvias intensas que generaron incidentes menores, como afectación de cultivos e interrupciones momentáneas de energía eléctrica según reportes de autoridades locales.
Debido a la fuertes lluvias el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Esperanza de la Ermita de Santa Lucía ingresó a San José Catedral, en La Antigua Guatemala, retornará a su templo al cesar las lluvias.
Asimismo, Cortejo procesional de El Calvario fue suspendido por fuertes lluvias en La Antigua Guatemala.