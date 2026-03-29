Insivumeh reporta temblor de 4 grados en el Océano Pacífico

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un temblor de 4 grados en el territorio nacional, durante este domingo 29 de marzo de 2026. El ente científico precisó que el movimiento se ubicó mar adentro del Océano Pacífico, frente a las costas de los departamentos de Escuintla y Santa Rosa.
Sin embargo, los cuerpos de socorro no reportaron que el temblor haya generado alarma en los pobladores, ni daños en la infraestructura. El departamento de Sismología del Insivumeh agregó que el sismo ocurrió a las 13:54:36 horas.
Pese a que no se reportaron daños por el sismo, las autoridades en constantes ocasiones han instado a mantener la calma durante un temblor y han solicitado que no se propaguen rumores.
El reporte más reciente del Insivumeh contabilizó 14 sismos en las últimas 24 horas, de los que hasta el momento ninguno había sido reportado como sensible. Sin embargo, el temblor de 4 grados si fue reportado por la entidad.
En noticias de Semana Santa 2026: Rinden alabanza y gratitud a Jesús Nazareno de los Milagros
Temblor de 4.3 ocurrió el sábado
El pasado sábado, el Insivumeh también reportó un temblor de 4.3 grados, con epicentro en el departamento de El Petén. Este fenómeno tampoco causó daños o alarma en los pobladores.
Tras el movimiento sísmico en mención, los cuerpos de socorro activaron sus protocolos de respuesta y dieron varias rondas de vigilancia en los lugares donde más se sintió el sismo. Como resultado, los bomberos de diferentes compañías no reportaron daños materiales, ni personas afectadas.
Dentro de las recomendaciones en caso de temblor, las autoridades recordaron que es necesario evacuar de forma ordenada las construcciones en caso de un sismo. Asimismo, resaltaron que tras un movimiento telúrico se debe hacer una revisión de la estructura de las viviendas y verificar que los objetos colocados en alto no queden propensos a caer sobre las personas.