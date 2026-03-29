 Insivumeh reporta temblor de 4 grados en el Océano Pacífico
Nacionales

Insivumeh reporta temblor de 4 grados en el Océano Pacífico

El departamento de Sismología del Insivumeh precisó que el temblor ocurrió a las 13:54 horas.

Compartir:
El sismo tuvo epicentro en el Océano Pacífico., Archivo.
El sismo tuvo epicentro en el Océano Pacífico. / FOTO: Archivo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un temblor de 4 grados en el territorio nacional, durante este domingo 29 de marzo de 2026. El ente científico precisó que el movimiento se ubicó mar adentro del Océano Pacífico, frente a las costas de los departamentos de Escuintla y Santa Rosa.

Sin embargo, los cuerpos de socorro no reportaron que el temblor haya generado alarma en los pobladores, ni daños en la infraestructura. El departamento de Sismología del Insivumeh agregó que el sismo ocurrió a las 13:54:36 horas.

Pese a que no se reportaron daños por el sismo, las autoridades en constantes ocasiones han instado a mantener la calma durante un temblor y han solicitado que no se propaguen rumores.

El reporte más reciente del Insivumeh contabilizó 14 sismos en las últimas 24 horas, de los que hasta el momento ninguno había sido reportado como sensible. Sin embargo, el temblor de 4 grados si fue reportado por la entidad.

En noticias de Semana Santa 2026: Rinden alabanza y gratitud a Jesús Nazareno de los Milagros

Rinden alabanza y gratitud a Jesús Nazareno de los Milagros

La Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Milagros recorre el Centro Histórico con un conmovedor mensaje.

Temblor de 4.3 ocurrió el sábado

El pasado sábado, el Insivumeh también reportó un temblor de 4.3 grados, con epicentro en el departamento de El Petén. Este fenómeno tampoco causó daños o alarma en los pobladores.   

Tras el movimiento sísmico en mención, los cuerpos de socorro activaron sus protocolos de respuesta y dieron varias rondas de vigilancia en los lugares donde más se sintió el sismo. Como resultado, los bomberos de diferentes compañías no reportaron daños materiales, ni personas afectadas.

Dentro de las recomendaciones en caso de temblor, las autoridades recordaron que es necesario evacuar de forma ordenada las construcciones en caso de un sismo. Asimismo, resaltaron que tras un movimiento telúrico se debe hacer una revisión de la estructura de las viviendas y verificar que los objetos colocados en alto no queden propensos a caer sobre las personas.

En Portada

Incendio consume cuatro viviendas en ruta al Atlánticot
Nacionales

Incendio consume cuatro viviendas en ruta al Atlántico

02:28 PM, Mar 29
Dramático triunfo de Mictlán sobre Cobán Imperial t
Deportes

Dramático triunfo de Mictlán sobre Cobán Imperial

05:02 PM, Mar 29
Impiden al máximo representante católico en Jerusalén celebrar misa del Domingo de Ramost
Internacionales

Impiden al máximo representante católico en Jerusalén celebrar misa del Domingo de Ramos

02:24 PM, Mar 29
BTS vuelve con fuerza: 6 revelaciones clave del documental que muestra su regreso más íntimot
Farándula

BTS vuelve con fuerza: 6 revelaciones clave del documental que muestra su regreso más íntimo

09:32 AM, Mar 29
Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Lagunat
Nacionales

Turistas disfrutan el Domingo de Ramos en San Juan La Laguna

01:43 PM, Mar 29

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026Irán#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos