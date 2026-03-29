Rinden alabanza y gratitud a Jesús Nazareno de los Milagros

Miles de fieles católicos acompañan y llevan en hombros la imponente anda de Jesús Nazareno de los Milagros, del Santuario del Señor de San José, durante este Domingo de Ramos de la Semana Santa 2026. El cortejo arrancó a las 6:30 horas en un extenso recorrido que finalizará a primera hora del próximo Lunes Santo.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto", afirma el mensaje principal de la procesión.
Los organizadores compartieron que las andas de Jesús Nazareno de los Milagros quieren ser un himno de alabanza y acción de gracias, en el que se invita a la unidad de todos, por medio del espíritu del cántico del BENEDICTUS, del latín que significa "Bendito".
En el contexto de la Procesión de Jesús Nazareno de los Milagros, este cántico fue pronunciado por Zacarías tras recuperar la voz en el milagro del nacimiento y circuncisión de su hijo, San Juan Bautista.
Tomado del evangelio de San Lucas, el cántico es uno de los himnos cristianos más antiguos; y anuncia el gozo de la llegada de la salvación, con la fuerza de David", afirma el mensaje del anda.
El texto recuerda como la persona de Juan El Bautista fue llamado a preparar los caminos del Señor, "para acoger a aquel que viene como luz para redimir a todo el pueblo, cumpliendo con las promesas hechas desde Abraham".
En otras noticias de Semana Santa consulta: Procesión de Jesús de las Palmas invita a acercarse a Dios.
Jesús Nazareno de los Milagros insta a abrirse a la fe
El mensaje añade que el cántico muestra a Zacarías con una extraordinaria fuerza expresiva, después de pasar por la oscuridad de la incredulidad. El anda muestra el momento en el que Zacarías se abre a la fe en Jesús, a quien su hijo Juan va a presentar.
Jesús es presentado como el redentor misericordioso y a quien el cántico describe como "el sol que nace de lo alto".
No es el astro sol, que nace en el oriente y que tramonta en la tarde noche cada día, sino el sol que viene de Dios; es decir, su hijo Jesús, quien por el gran amor que Dios viene como una luz espléndida que no tendrá fin y que va a iluminar a todos aquellos que se abran a la fe", ilustra el documento.
Agradecimiento en el recorrido de Jesús
La devota, Ingrid Xiomara Gómez, contó que en el recorrido de acompañamiento de Jesús Nazareno de los Milagros, del Templo de San José, elaboraron una alfombra como forma de agradecimiento, por un milagro concedido a un bebé llamado Héctor Alfonso.
Gómez aseguró que el milagro fue concedido de parte del Señor del Templo de San José. Narró que por ello uno de sus hermanos, Hugo Gómez, también participa en el cortejo procesional caracterizando a un personaje romano.
"Venimos a las 5:00 horas y estamos muy contentos como familia, elaborando esta alfombra con gran gozo", expresó la devota.
La feligresa agregó que este es el tercer año consecutivo en que participan elaborando la alfombra en los alrededores del recorrido. En tanto, contó que su pariente hace el papel de romano por quinto año consecutivo.