 Procesión de Jesús de las Palmas invita a acercarse a Dios
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Procesión de Jesús de las Palmas invita a acercarse a Dios

Las Calles del Centro Histórico se llenaron de fieles con la solemne procesión de Jesús de las Palmas de la Rectoría San Miguel Capuchinas.

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Cientos de fieles aplaudieron y gritaron "Viva Jesús de las Palmas" frente a La Rectoría de San Miguel Capuchinas. / FOTO: Alex Meoño

Desde las 6:45 horas se inició el cortejo procesional de Jesús de las Palmas, de la Rectoría San Miguel Capuchinas en el Centro Histórico. En su alegoría, el anda resaltó el mensaje que invita a acercarse a Dios, con la leyenda "vengan a mí".

Durante la salida del anda, miles de feligreses se congregaron para ofrecer los ramos bendecidos previamente, como es tradición durante el Domingo de Ramos, en esta Semana Santa 2026. Asimismo, los feligreses quemaron cuetillos al paso del anda que iba acompañada con marchas festivas.

"Qué viva Jesús de las Palmas, qué viva", gritaron varios fieles en la zona 1 capitalina, al ver el paso del anda y de la Consagrada Imagen de Jesus de las Palmas. En el recorrido, varios feligreses también utilizaron matracas para participar en el ambiente de la festiva procesión.

Fieles madrugaron este Domingo de Ramos para elaborar vistosas y coloridas alfombras para el anda de Jesús de las Palmas. Cabe resaltar que esta procesión recrea el relato bíblico en el que Jesús ingresó a Jerusalén y el pueblo lo recibió con alabanzas y palmas que se colocaron a su paso: "Hosana al Hijo del Rey David".

Y tanto los que iban delante, como los que iban detrás, gritaban: —¡Hosana al Hijo del rey David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!", afirma el Evangelio según San Mateo 21:8.

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Procesión de Jesús de las Palmas invita a acercarse a Dios | Alex Meoño

Procesión de Jesús de las Palmas invita a acercarse a Dios / Alex Meoño

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Procesión de Jesús de las Palmas invita a acercarse a Dios / Alex Meoño

Procesión de Jesús de las Palmas invita a acercarse a Dios | Alex Meoño

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Alegoría de Jesús de las Palmas invita a la reflexión

"El adorno de la Consagrada Imagen de Jesús de las Palmas representa a la Iglesia como una madre que acompaña a sus hijos hacia el encuentro con el Salvador, recordando que en Cristo siempre hay un lugar de reposo y renovación", afirma el documento oficial de la procesión.

El texto indica que, al frente de las andas, se abre el adorno con una filacteria con la invitación: «Vengan a mí».

"Es un mensaje directo al corazón del devoto cargado de penas, de anhelos o de esperanzas: una promesa de alivio y una puerta abierta hacia la misericordia divina que no juzga, sino que abraza", explica el documento.

En el centro del adorno, La Consagrada Imagen de Jesús de las Palmas avanza sobre su cabalgadura, rodeada de una multitud que se acerca a Él con confianza.

"Estas figuras representan a la humanidad sedienta de paz: hombres y mujeres que, dejando atrás sus agobios, encuentran en el Señor la fuerza para seguir adelante. La escena es un oasis de serenidad y esperanza que contrasta con el ruido y la fatiga del mundo exterior", agrega la reflexión.

Los organizadores explicaron que el conjunto se adorna con las tradicionales palmas del Domingo de Ramos, tejidas con devoción.

"Estas palmas simbolizan las oraciones y las vidas de los fieles que se entrelazan para formar un camino de fe. Al pasar, Jesús nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas: Él camina a nuestro lado para decirnos que, si acudimos a Él, encontraremos la verdadera paz que el mundo no puede dar", finaliza el mensaje.

Procesión de Jesús de las Palmas invita a acercarse a Dios | Alex Meoño

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