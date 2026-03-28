OEA expresa preocupación por elección de rector en la USAC

La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó preocupación por la situación de los cuerpos electorales de la USAC y la elección de rector, por medio de un comunicado emitido este sábado, 28 de marzo de 2026.
La instancia internacional aseguró que "sigue con atención los acontecimientos recientes relacionados con la acreditación de los cuerpos electorales que integrarán el Cuerpo Electoral Universitario encargado de elegir al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el próximo 8 de abril.
La Misión recordó que "ya se ha pronunciado previamente sobre la situación institucional de la USAC, enfatizando la necesidad de regularizar y renovar oportunamente su Consejo Superior Universitario, dada su incidencia en los procesos institucionales de alta relevancia para el país".
La entidad indicó que, si bien este proceso no constituye, en sentido estricto, una elección de segundo grado, ameritó un pronunciamiento institucional por su relevancia para la institucionalidad democrática, la elección de autoridades del Estado, la educación pública superior y la confianza ciudadana.
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OEA identifica conflictividad en la USAC
En el comunicado, la OEA informó que "hay acciones de amparo, denuncias de acreditaciones selectivas, criminalización de actores universitarios, cuestionamientos sobre exclusión de electores válidamente designados y un clima creciente de conflictividad alrededor de esta fase decisiva del proceso".
El grupo de la OEA explicó que en este proceso de elecciones se compromete la legitimidad de la única universidad pública del país. Además, recordó que la integración del cuerpo elector debe regirse por los siguientes aspectos:
- Criterios claros,
- Objetivos verificables,
- Objetivos no discriminatorios y previamente conocidos,
- Pleno respeto al debido proceso,
- Respeto al principio de igualdad
- Respeto al derecho de participación de quienes hubiesen sido válidamente ser electos conforme a la normativa aplicable.
La certeza sobre quiénes integran el cuerpo elector no es un aspecto accesorio del proceso: constituye una condición básica de legalidad, integridad y credibilidad institucional", argumentó la Misión de la OEA.
La entidad añadió que, "esta exigencia es consistente con los principios de transparencia, publicidad, imparcialidad y ausencia de presiones indebidas que la Misión ha venido reiterando respecto de los procesos institucionales en Guatemala".
El comunicado agrega que, si se deja fuera a votantes sin una razón clara o se cambia a quiénes pueden votar, se pone en duda la legitimidad de la elección de rector, y se incrementa el conflicto en la USAC, lo que puede dar como resultado problemas legales.
Aspectos que reducen la confianza en la elección de la OEA
La entidad señaló varios aspectos que pueden reducir la confianza en el proceso y alimentar las percepciones de opacidad. Entre ellas destacó:
- Restricciones al acceso a la información.
- Limitaciones a la observación pública o periodística.
- Falta de publicidad suficiente en esta etapa.
La Misión pidió a las autoridades universitarias competentes y a los órganos responsables del proceso, incluyendo a las Cortes, para aseguren que la acreditación de cuerpos electorales se realice con estricto apego a la legalidad, mediante decisiones debidamente fundamentadas, uniformes y públicamente explicadas.
El ente solicitó "garantizar que ninguna exclusión opere de manera arbitraria o discriminatoria; a preservar condiciones de transparencia, acceso a la información y observación".
Asimismo, instó a "evitar cualquier actuación que pueda interpretarse como una alteración artificial de la voluntad expresada en las elecciones internas que dieron origen a dichos cuerpos electorales".
Piden resguardo para los candidatos a rector de la USAC
La Misión hizo un llamado al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil para que, en el ámbito de sus competencias y con estricto respeto a la autonomía universitaria, adopte las medidas preventivas y de resguardo que resulten necesarias para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los electores.
En ese orden, la OEA pidió incluir "el resguardo de los candidatos a rector, durante las etapas previas, concurrentes y posteriores a la jornada electoral, previniendo actos de intimidación, violencia o coacción que puedan afectar el ejercicio libre de sus derechos y el normal desarrollo del proceso".
La Misión reiteró que la USAC, por su carácter público, autónomo y estratégico en la vida institucional del país, debe conducir este proceso con la máxima responsabilidad democrática".
La confianza pública en la elección de rector dependerá, en gran medida, de que la conformación del cuerpo elector universitario sea percibida como legal, completa, imparcial y ajena a exclusiones indebidas o ventajas artificiales para cualquier candidatura", argumentaron.
Finalmente, La Misión Especial de la OEA aseguró que "continuará observando, en el marco de su mandato, aquellos hechos que puedan incidir en la legalidad, legitimidad y confianza pública de los procesos institucionales en Guatemala".