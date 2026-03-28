Triple colisión en el kilómetro 47 de la ruta a El Salvador

El kilómetro 47 de la carretera que conduce hacia el Salvador fue escenario de una triple colisión, luego de que un camión y dos vehículos tipo sedán se accidentaran entre sí. El accidente ocurrió en el área del municipio Barberena, departamento de Santa Rosa por causas que no están establecidas.
Curiosos contaron a medios locales que el piloto del transporte pesado perdió el control de la unidad y atravesó un arriate, impactando en contra de los otros dos vehículos particulares. Los cuerpos de rescate no reportaron personas fallecidas o heridas por el encontronazo.
El balance en este tramo de ruta a El Salvador, según medios locales, fue de cuatro personas atendidas por crisis nerviosa tras el impacto de los automotores.
Bomberos Voluntarios de la 62 CÍA confirmaron que acudieron al lugar y que tras evaluar a varias personas constataron que no era necesario trasladarlas hacia la emergencia de algún centro asistencial.
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