 Triple colisión en el kilómetro 47 de la ruta a El Salvador
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Triple colisión se registra en el kilómetro 47 de la ruta a El Salvador

Bomberos Voluntarios reportaron que asisten a varias personas afectadas por una triple colisión en la carretera a El Salvador.

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Un camión y dos carros sedán chocaron en la carretera a El Salvador., Bomberos Voluntarios.
Un camión y dos carros sedán chocaron en la carretera a El Salvador. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El kilómetro 47 de la carretera que conduce hacia el Salvador fue escenario de una triple colisión, luego de que un camión y dos vehículos tipo sedán se accidentaran entre sí. El accidente ocurrió en el área del municipio Barberena, departamento de Santa Rosa por causas que no están establecidas.

Curiosos contaron a medios locales que el piloto del transporte pesado perdió el control de la unidad y atravesó un arriate, impactando en contra de los otros dos vehículos particulares. Los cuerpos de rescate no reportaron personas fallecidas o heridas por el encontronazo.

El balance en este tramo de ruta a El Salvador, según medios locales, fue de cuatro personas atendidas por crisis nerviosa tras el impacto de los automotores.

Bomberos Voluntarios de la 62 CÍA confirmaron que acudieron al lugar y que tras evaluar a varias personas constataron que no era necesario trasladarlas hacia la emergencia de algún centro asistencial.

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