Aumenta la circulación vial con dirección al sur del país

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito, Dalia Santos, reportó que este Sábado del Consuelo se incrementó el número de vehículos que circulan por la carretera al Pacífico (CA-9) en el sentido hacia el sur; es decir, con dirección al departamento de Escuintla.
La comunicadora no descartó que el movimiento vehicular obedezca a los veraneantes que empiezan a viajar con dirección hacia las playas del Pacífico, para aprovechar el asueto de la Semana Santa 2026.
Santos reportó que en esa dirección no hay obstáculos en el tránsito y que las filas viales son de carga vehicular únicamente, "lo que no es habitual durante el sábado a esta hora".
En sus canales oficiales, la PMT de Villa Nueva agregó que la acumulación del tránsito se registra en el tramo del kilómetro 18 al 20, por lo que solicitó a los guatemaltecos planificar su viaje con destino hacia el sur del país.
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Alta afluencia de conductores hacia el sur
Según el reporte de los agentes de la PMT que están de turno, las filas vehiculares con dirección hacia el sur están nutridas por automovilistas particulares y vehículos del transporte pesado, por lo que solicitaron precaución.
Las autoridades pidieron precaución a los conductores, en la medida en que se aproximen a los tramos en donde se reporta la alta carga vehicular.
Cabe resaltar que, para salir a la carretera, las autoridades han solicitado a los conductores que revisen las condiciones mecánicas de sus vehículos. Asimismo, solicitaron tener al día el servicio de frenos, revisar el sistema de luces y no manejar a excesiva velocidad.
Llamado a la precaución en carreteras
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones lanzó un mensaje asegurando que "la carretera no es una competencia". La entidad afirmó que cada decisión al volante cuenta, por lo que instó a reducir el ritmo del viaje para mantener el control del vehículo.
"Piensa en todos los que viajan contigo en la vía", instó Provial, por medio de sus canales oficiales.