 Facción de Raíces califica de ilegal la cancelación de Movimiento Semilla
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Facción de Raíces califica de ilegal la cancelación de Movimiento Semilla

Raíces indicó que respaldar que Fredy Orellana, un juez sin competencia, pueda actuar contra partidos políticos, universidades y sociedades anónimas constituye una señal alarmante de deterioro institucional y de abuso de poder.

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La facción de Raíces calificó como ilegal la cancelación de Movimiento Semilla, avalada por la Corte de Constitucionalidad, señalando que la resolución sienta un precedente grave para la democracia y vulnera la representación ciudadana.

"La Corte de Constitucionalidad saliente cierra su período dejando un precedente profundamente grave para la democracia en Guatemala. Respaldar que Fredy Orellana, un juez sin competencia, pueda actuar contra partidos políticos, universidades y sociedades anónimas constituye una señal alarmante de deterioro institucional y de abuso de poder.", indicó Raíces a través de un comunicado. 

Raíces indicó que los constantes ataques hacia Movimiento Semilla han limitado a las diputadas y los diputados electos en el ejercicio de sus funciones, pero lo más grave es que a través de esas limitaciones se le está negando los derechos de representación a los miles de guatemaltecos que confiaron en Semilla en las urnas.

"Ninguna resolución puede frenar la convicción del pueblo de construir un país distinto. Los partidos políticos ueden ser perseguidos o atacados, pero la voluntad del pueblo de transformar el país permanece.", agregó. 

Cancelación de Semilla

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió la cancelación de la personalidad jurídica del comité pro formación del partido político Movimiento Semilla y del partido político Movimiento Semilla, en cumplimiento de una orden judicial. El edicto respectivo fue publicado este viernes, 27 de marzo, en el diario oficial.

En el documento se detalla que la Dirección General del referido registro, con base en orden judicial emanada por el Juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, de fecha 27 de noviembre de 2024 del Organismo Judicial, emitió este fallo que cancela a la referida agrupación política.

Se indica que esta resolución se emite en virtud de lo preceptuado en los artículos 94 y 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 22 de su Reglamento, que determinan que el nombre, símbolo o emblema del partido cancelado no podrán ser utilizados ni registrados por ninguna organización política antes de diez años de cancelada su inscripción.

Registro de Ciudadanos oficializa cancelación del partido Semilla

No podrá utilizarse el nombre o emblema de la organización política Movimiento Semilla durante los próximos 10 años.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*

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