 Registro de Ciudadanos oficializa cancelación de Semilla
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Registro de Ciudadanos oficializa cancelación del partido Semilla

No podrá utilizarse el nombre o emblema de la organización política Movimiento Semilla durante los próximos 10 años.

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El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió la cancelación de la personalidad jurídica del comité pro formación del partido político Movimiento Semilla y del partido político Movimiento Semilla, en cumplimiento de una orden judicial. El edicto respectivo fue publicado este viernes, 27 de marzo, en el diario oficial.

En el documento se detalla que la Dirección General del referido registro, con base en orden judicial emanada por el Juez "A" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, de fecha 27 de noviembre de 2024 del Organismo Judicial, emitió este fallo que cancela a la referida agrupación política.

Se indica que esta resolución se emite en virtud de lo preceptuado en los artículos 94 y 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 22 de su Reglamento, que determinan que el nombre, símbolo o emblema del partido cancelado no podrán ser utilizados ni registrados por ninguna organización política antes de diez años de cancelada su inscripción.

El Movimiento Semilla es el partido con la cual el actual binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, llegó al poder tras recibir la mayoría de votos durante el proceso de Elecciones Generales de 2023.

La cancelación oficializada este día surge tras una lucha legal que han mantenido los integrantes de Semilla, quienes han acudido ante diferentes instancias para buscar resolver su situación, sin que hayan podido obtener respuestas positivas al respecto.

Reprograman inicio de juicio del caso “Corrupción Semilla”

La audiencia fue aplazada hasta diciembre de 2026.

Cancelación de Semilla

Semilla, que cuenta con 23 de los 160 integrantes del Congreso guatemalteco, se encuentra suspendido desde enero de 2024, cuando Arévalo asumió el Gobierno, lo que ha impedido a la bancada oficialista integrar la junta directiva del Organismo Legislativo y otras acciones debido a que sus diputados permanecen como independientes.

La cancelación del partido se dio por un proceso judicial por supuestas anomalías en la formación de Semilla en 2018. El juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal, y el Ministerio Público utilizaron la aceptación de cargos de algunos miembros del partido que estaban en prisión para buscar la anulación.

La bancada oficialista ha asegurado que el argumento "más fuerte" para detener la cancelación es que un juez penal no puede ordenar una situación así con respecto a un partido, ya que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos la que rige este ámbito. En ese contexto, han sido presentados diferentes recursos legales para frenar esta decisión, pero que finalmente fueron rechazados.

En tanto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que investiga el caso contra Semilla, envió en su momento una nota al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral donde señaló su falta de competencia para modificar la situación de esta organización política. También hizo una serie de advertencias, incluida la posibilidad de que se emprenda persecución penal si emiten una resolución en esa vía.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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