 Reprograman inicio de juicio del caso "Corrupción Semilla"
Nacionales

Reprograman inicio de juicio del caso "Corrupción Semilla"

La audiencia fue aplazada hasta diciembre de 2026.

El abogado Eduardo Masaya, señalado en el caso Semilla, durante la audiencia de revisión de medidas., Omar Solís/Emisoras Unidas
El abogado Eduardo Masaya, señalado en el caso Semilla, durante la audiencia de revisión de medidas. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal suspendió el inicio de juicio contra tres personas procesadas dentro del caso conocido como "Corrupción Semilla". La audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que dos abogados defensores no se presentaron y únicamente enviaron excusas.

Los sindicados que enfrentan a la justicia son el exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neil; el ex subsecretario administrativo de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, Wuilliam Capriel; y el abogado e integrante de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Eduardo Masaya.

La fiscalía les atribuye a estas personas diferentes delitos, incluidos financiamiento electoral no registrado, fiscalización electoral de fondos y falsedad ideológica en forma continuada.

Durante el debate se deberá determinar si los sindicados son culpables de haber incurrido en los cargos y qué tipo de pena enfrentarían, o bien dictarse una sentencia absolutoria si el Ministerio Público no puede probar los señalamientos que hace en su contra.

Tomando en cuenta la ausencia de los abogados, la audiencia que se realizaría este día fue reprogramada para el 8 de diciembre de 2026, a partir de las 8:30 horas.

