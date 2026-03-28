 Piden precaución por trabajos en el ascenso de Villalobos
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Piden precaución por trabajos en el ascenso de Villalobos

Autoridades reportaron trabajos en el carril derecho del ascenso de Villalobos, por lo que pidieron precaución al circular en ruta al Pacífico.

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Los trabajadores se concentran en el km. 10 de la ruta al Pacífico, con sentido hacia la capital., Captura de pantalla.
Los trabajadores se concentran en el km. 10 de la ruta al Pacífico, con sentido hacia la capital. / FOTO: Captura de pantalla.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) alertó a los vecinos que circulan por la carretera al Pacífico, en el sentido hacia la Ciudad de Guatemala, por trabajos que se realizan en el ascenso de Villalobos. La entidad solicitó a los conductores usar los carriles izquierdo y central al llegar a este tramo, porque las labores se concentran en el lado derecho de la arteria.

Según las imágenes compartidas por la PMT de Villa Nueva, en el lugar hay varias personas aplicando concreto a un muro de contención, por medio de una grúa que bombea el material a alta presión. En el lugar fueron instalados varios conos de señalización, para impedir que los automovilistas invadan el citado carril.

En el lugar también se puede apreciar que los trabajadores instalaron un letrero con una figura de hombres trabajando en el ascenso de Villa Lobos.

Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, precisó que las tareas se concentran en el kilómetro 10 de la carretera al Pacífico y que en ese lugar se construye un talud, por parte de la Unidad de Conservación Vial (COVIAL).

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El Ministerio de Salud considera importante cualquier avance en la investigación de los hechos denunciados.

Lanzan concreto en talud de la Villalobos

Santos indicó que los trabajadores están aplicando concreto en la estructura y por eso se mantiene el citado cierre.

La comunicadora aseguró que estarán informando cuando la vía se haya liberado en el tramo.

De manera adicional, alertó por alta afluencia vehicular en dirección al sur del país. No descartó que esta demanda se deba a las vacaciones por la Semana Santa 2026.

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