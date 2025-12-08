 Súper Deportivo: Emisión del 8 de diciembre de 2025
Súper Deportivo: Analizamos los resultados de los cuartos de final del Apertura 2025

Hoy en el Super Deportivo analizamos los resultados de los cuartos de final del Apertura 2025 y tenemos la previa del Xelajú-Antigua de esta noche. Hablamos de la continuidad de Luis Fernando Tena con Selección Nacional, también de la Primera División. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.

