 Jesús Nazareno del Rescate es llevado en hombros este Miércoles Santo
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Jesús Nazareno del Rescate es llevado en hombros este Miércoles Santo

Este Miércoles Santo nuevamente se realiza el cortejo procesional de la Rectoría de Santa Teresa con la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Rescate y Santísima Virgen de Dolores.

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Jesús Nazareno del Rescate es llevado en hombros este Miércoles Santo , Foto Omar Solís
Jesús Nazareno del Rescate es llevado en hombros este Miércoles Santo / FOTO: Foto Omar Solís

Este Miércoles Santo, 1 de abril se realiza el recorrido del solemne cortejo procesional de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Rescate y Santísima Virgen de Dolores, de la Rectoría de Santa Teresa, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las andas fueron levantadas a las 12:00 horas y se tiene programado que el cortejo procesional retorne al templo a las 00:30 horas de este Jueves Santo.

Los fieles católicos esperaban poder ser parte de este tradicional recorrido, a su paso por el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, se elaboraron alfombras para el pasado de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Rescate.

Jesús Nazareno

De acuerdo con información compartida por la Municipalidad de Guatemala en su portal referente a la Semana Santa, la imagen de Jesús Nazareno que hoy en día se venera en el Templo de Santa Teresa la cual posee grandes rasgos del periodo barroco, fue burilada a mediados del siglo XVII y se le atribuye al maestro antigüeño Mateo de Zúñiga.

La imagen mide 1 metro con 81 centímetros, pero debido a su inclinación llega a medir 1 metro con 61 centímetros, posee finos acabados en sus pies y manos lo cual lo hace una perfecta obra de la época de la colonia.

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate | Foto Omar Solís

Jesús Nazareno del Rescate / Foto Omar Solís

"Las Monjas Carmelitas Descalzas debido a su servicio al prójimo y su estilo de vida económicamente difícil, la cual en diferentes ocasiones las obligo a tener que llegar a tomar la decisión en empeñar sus pertenecías, entre las cuales corrió dicha suerte la imagen de Jesús Nazareno", explicó la comuna.

Añadió que, gracias a la piadosa ayuda de familias devotas y benefactores de la imagen, saldaban la deuda de las monjas y la imagen regresaba al convento. Es de ahí que en la actualidad se le conoce bajo la advocación de Nazareno del Rescate.

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Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital* 

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